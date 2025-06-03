Сальма Хайек показала, как без краски для волос быстро избавиться от седины (видео)

58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек, жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, призналась, что прячет седину не дорогой краской, а обычной тушью для ресниц.

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Актриса сняла видео для Vogue Beauty.

Сидя в просторной ванной комнате, Хайек объяснила зрителям, что она красит волосы.

"Но если вы решите не красить волосы, и у вас есть седина, как у меня… или иногда вы не хотите седины, я использую тушь для ресниц" – говорит она.

Затем Сальма показала тюбик туши для ресниц Benefic Cosmetics Roller Lash Mascara за $29, которую затем начала наносить на седеющие корни.

Она подчеркнула, что этот особый прием также может убрать часть выпавших волос "с лица".

"С возрастом вам придется менять свой макияж и косметические процедуры. Иногда вы думаете: "О, я не очень хорошо выгляжу, и я сделала весь свой макияж, но я ненавижу, как я выгляжу". Поменяйте макияж.

Потому что, возможно, то, что работало раньше, сейчас не работает. Так что хорошо быть авантюрной и креативной и пытаться получать удовольствие, пока вы это делаете", – продолжила звезда, продолжая наносить тушь на корни.

Закончив єтот процесс, Хайек начала проводить пальцами по своим длинным локонам.

"Прикоснитесь к своему лицу, прикоснитесь к своим волосам, прикоснитесь к себе. Все дело в связи, которую вы имеете с собой, и это рутина красоты. Это прекрасный момент, чтобы испытать это. Вы получите больше, делая это, чем нанося тысячу средств на свои волосы, на свою кожу. Знаете, используя свои руки — используя свои пальцы. Это момент связи с собой, и вы можете сделать эту рутину красоты осмысленной, а не просто критиковать себя", – подчеркнула красавица.

Сальма Хайек на премии "Золотой глобус 2025" Фото: Getty

Ранее она уже демонстрировала свои седые волосы поклонникам — как в социальных сетях, так и на красной дорожке. С проседью она появилась на церемонии вручения премии "Золотой глобус" 2025 года, излучая абсолютную уверенность.

Напомним, Фокус писал, что:

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