Сальма Гаєк показала, як без фарби для волосся швидко позбутися сивини (відео)

58-річна мексикано-американська актриса Сальма Гаєк, дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно, зізналася, що ховає сивину не дорогою фарбою, а звичайною тушшю для вій.

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Актриса зняла відео для Vogue Beauty.

Сидячи в просторій ванній кімнаті, Гаєк пояснила глядачам, що вона фарбує волосся.

"Але якщо ви вирішите не фарбувати волосся, і у вас є сивина, як у мене... або іноді ви не хочете сивини, я використовую туш для вій", — каже вона.

Потім Сальма показала тюбик туші для вій Benefic Cosmetics Roller Lash Mascara за $29, яку потім почала наносити на сиве коріння.

Вона наголосила, що цей особливий прийом також може прибрати частину волосся, що випало, "з обличчя".

"З віком вам доведеться змінювати свій макіяж і косметичні процедури. Іноді ви думаєте: "О, я не дуже добре виглядаю, і я зробила весь свій макіяж, але я ненавиджу, який у мене вигляд". Поміняйте макіяж.

Тому що, можливо, те, що працювало раніше, зараз не працює. Тож добре бути авантюрною та креативною і намагатися отримувати задоволення, поки ви це робите", — продовжила зірка, продовжуючи наносити туш на корені.

Закінчивши цей процес, Гаєк почала проводити пальцями по своїх довгих локонах.

"Доторкніться до свого обличчя, доторкніться до свого волосся, доторкніться до себе. Уся справа у зв'язку, який ви маєте із собою, і це рутина краси. Це прекрасний момент, щоб випробувати це. Ви отримаєте більше, роблячи це, ніж наносячи тисячу засобів на своє волосся, на свою шкіру. Знаєте, використовуючи свої руки — використовуючи свої пальці. Це момент зв'язку із собою, і ви можете зробити цю рутину краси осмисленою, а не просто критикувати себе", — підкреслила красуня.

Сальма Гаєк на премії "Золотий глобус 2025" Фото: Getty

Раніше вона вже демонструвала своє сиве волосся шанувальникам — як у соціальних мережах, так і на червоній доріжці. Із сивиною вона з'явилася на церемонії вручення премії "Золотий глобус" 2025 року, випромінюючи абсолютну впевненість.

Нагадаємо, Фокус писав, що:

Сальма Гаєк не комплексує з приводу свого віку і знялася для журналу в бікіні.

Актриса розповіла про свою давню дружбу з Пенелопою Крус.

Ми також повідомляли, що Гаєк дружить із колишньою коханою свого чоловіка.