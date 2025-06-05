Салат с жареными огурцами: каким получится блюдо с необычным ингредиентом

Июнь – пора домашних свежих огурцов. Єтот овощ является незаменимой составляющей овощных салатов, куда добавляется как в свежем, так и в маринованном или консервированном виде. А вот эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич предлагает совершенно необычный рецепт салата с жаренными огурцами.

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Такой рецепт Дорошкевич называет шок-контентом, но подчеркивает, что блюдо получается очень вкусным и понравится всем.

Салат с жареным огурцом и тунцом

Ингредиенты:

листья салата — 100 гр;

консервированный тунец без масла — 50 гр;

молодой чеснок — 1 шт;

растительное масло — 2 ст. л;

болгарский перец — 1/2 шт;

огурец свежий — 1 шт;

кунжут — 2 ст л;

соевый соус — 2 ст. л.

Для заправки:

соевый соус — 2 ст.л;

коричневый сахар — 1 ч. л (можно заменить медом);

яблочный уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления:

В сковородку налить оливковое масло, добавить порезанные молодой чеснок и болгарский перец, обжарить их вместе до мягкости. Затем туда же отправить кунжут и жарить еще одну минуту. Далее в сковородку добавить порезанные огурцы и жарить их до тех пор, пока кунжут не изменит цвет, после чего влить соевый соус.

Все ингредиенты обжарить на протяжении еще двух минут, выключить огонь и оставить остывать.

Пока все остывает, необходимо приготовить заправку. Для этого в миске нужно смешать соевый соус, коричневый сахар и влить яблочный уксус.

Последний этап — сборка салата. На тарелку выложить свежие листья салата, предварительно помытые и высушенные, полить их заправкой и перемешать. Затем выложить на них измельченный консервированный тунец, перемешав, а сверху — овощи. Снова все перемешать и можно подавать к столу.

Можно ли жарить огурцы?

Жареные огурцы — давняя традиция китайской и азиатской кухонь. Любые продукты, и огурцы не исключение, там часто готовят по технологии стир-фрай (stir-fry). Это способ быстрого обжаривания нарезанных кусочков мяса, рыбы, морепродуктов и овощей в глубокой сковороде в раскаленном масле. Непременное условие такого приготовление пищи в воке, специальной глубокой сковороде, постоянное помешивание.

В Южной Корее блюда, приготовленные как стир-фрай, называются боккеум. Местные очень любят "ой боккеум", что буквально переводится как "жареный огурец". Для его приготовления используются свежие или подмаринованные огурцы. Их сначала нарезают ломтиками и солят, чтобы избавиться от лишней влаги, а затем отжимают. Это избавит от выделения сока при жарке и позволит получить плотную текстуру.

Во время жарки огурцы нельзя оставлять без присмотра нина минуту. Чтобы они получились по-настоящему жаренные, а не тушеные, необходимы сильный огонь и постоянное помешивание.

И еще один момент: при жарке огурцы не получатся хрустящими, как бы вы не старались. Но они будут шелковистые и нежные, с легкой жареной корочкой.

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