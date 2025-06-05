Салат с жареными огурцами: каким получится блюдо с необычным ингредиентом
Июнь – пора домашних свежих огурцов. Єтот овощ является незаменимой составляющей овощных салатов, куда добавляется как в свежем, так и в маринованном или консервированном виде. А вот эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич предлагает совершенно необычный рецепт салата с жаренными огурцами.
Как приготовить популярное блюдо азиатской кухни, она показала на своей странице в Instagram.
Такой рецепт Дорошкевич называет шок-контентом, но подчеркивает, что блюдо получается очень вкусным и понравится всем.
Салат с жареным огурцом и тунцом
Ингредиенты:
- листья салата — 100 гр;
- консервированный тунец без масла — 50 гр;
- молодой чеснок — 1 шт;
- растительное масло — 2 ст. л;
- болгарский перец — 1/2 шт;
- огурец свежий — 1 шт;
- кунжут — 2 ст л;
- соевый соус — 2 ст. л.
Для заправки:
- соевый соус — 2 ст.л;
- коричневый сахар — 1 ч. л (можно заменить медом);
- яблочный уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления:
В сковородку налить оливковое масло, добавить порезанные молодой чеснок и болгарский перец, обжарить их вместе до мягкости. Затем туда же отправить кунжут и жарить еще одну минуту. Далее в сковородку добавить порезанные огурцы и жарить их до тех пор, пока кунжут не изменит цвет, после чего влить соевый соус.
Все ингредиенты обжарить на протяжении еще двух минут, выключить огонь и оставить остывать.
Пока все остывает, необходимо приготовить заправку. Для этого в миске нужно смешать соевый соус, коричневый сахар и влить яблочный уксус.
Последний этап — сборка салата. На тарелку выложить свежие листья салата, предварительно помытые и высушенные, полить их заправкой и перемешать. Затем выложить на них измельченный консервированный тунец, перемешав, а сверху — овощи. Снова все перемешать и можно подавать к столу.
Можно ли жарить огурцы?
Жареные огурцы — давняя традиция китайской и азиатской кухонь. Любые продукты, и огурцы не исключение, там часто готовят по технологии стир-фрай (stir-fry). Это способ быстрого обжаривания нарезанных кусочков мяса, рыбы, морепродуктов и овощей в глубокой сковороде в раскаленном масле. Непременное условие такого приготовление пищи в воке, специальной глубокой сковороде, постоянное помешивание.
В Южной Корее блюда, приготовленные как стир-фрай, называются боккеум. Местные очень любят "ой боккеум", что буквально переводится как "жареный огурец". Для его приготовления используются свежие или подмаринованные огурцы. Их сначала нарезают ломтиками и солят, чтобы избавиться от лишней влаги, а затем отжимают. Это избавит от выделения сока при жарке и позволит получить плотную текстуру.
Во время жарки огурцы нельзя оставлять без присмотра нина минуту. Чтобы они получились по-настоящему жаренные, а не тушеные, необходимы сильный огонь и постоянное помешивание.
И еще один момент: при жарке огурцы не получатся хрустящими, как бы вы не старались. Но они будут шелковистые и нежные, с легкой жареной корочкой.
Ранее Фокус писал, что:
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