Салат зі смаженими огірками: якою вийде страва з незвичайним інгредієнтом
Червень — пора домашніх свіжих огірків. Цей овоч є незамінною складовою овочевих салатів, куди додається як у свіжому, так і в маринованому чи консервованому вигляді. А ось експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич пропонує абсолютно незвичний рецепт салату зі смаженими огірками.
Як приготувати популярну страву азіатської кухні, вона показала на своїй сторінці в Instagram.
Такий рецепт Дорошкевич називає шок-контентом, але підкреслює, що страва виходить дуже смачною і сподобається всім.
Салат зі смаженим огірком і тунцем
Інгредієнти:
- листя салату — 100 г;
- консервований тунець без олії — 50 г;
- молодий часник — 1 шт;
- рослинна олія — 2 ст. л;
- болгарський перець — 1/2 шт;
- огірок свіжий — 1 шт;
- кунжут — 2 ст л;
- соєвий соус — 2 ст. л.
Для заправки:
- соєвий соус — 2 ст.л;
- коричневий цукор — 1 ч. л (можна замінити медом);
- яблучний оцет — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
У сковорідку налити оливкову олію, додати порізані молодий часник і болгарський перець, обсмажити їх разом до м'якості. Потім туди ж відправити кунжут і смажити ще одну хвилину. Далі в сковорідку додати порізані огірки і смажити їх доти, доки кунжут не змінить колір, після чого влити соєвий соус.
Усі інгредієнти обсмажити протягом ще двох хвилин, вимкнути вогонь і залишити вистигати.
Поки все остигає, необхідно приготувати заправку. Для цього в мисці потрібно змішати соєвий соус, коричневий цукор і влити яблучний оцет.
Останній етап — складання салату. На тарілку викласти свіже листя салату, заздалегідь помите і висушене, полити його заправкою і перемішати. Потім викласти на нього подрібнений консервований тунець, перемішавши, а зверху — овочі. Знову все перемішати і можна подавати до столу.
Чи можна смажити огірки?
Смажені огірки — давня традиція китайської та азійської кухонь. Будь-які продукти, і огірки не виняток, там часто готують за технологією стир-фрай (stir-fry). Це спосіб швидкого обсмажування нарізаних шматочків м'яса, риби, морепродуктів і овочів у глибокій сковороді в розпеченій олії. Неодмінна умова такого приготування їжі у воці, спеціальній глибокій сковороді, постійне помішування.
У Південній Кореї страви, приготовані як стир-фрай, називаються боккеум. Місцеві дуже люблять "ой боккеум", що буквально перекладається як "смажений огірок". Для його приготування використовують свіжі або підмариновані огірки. Їх спочатку нарізають скибочками і солять, щоб позбутися зайвої вологи, а потім віджимають. Це позбавить від виділення соку під час смаження і дасть змогу отримати щільну текстуру.
Під час смаження огірки не можна залишати без нагляду ніна хвилину. Щоб вони вийшли по-справжньому смажені, а не тушковані, необхідні сильний вогонь і постійне помішування.
І ще один момент: під час смаження огірки не вийдуть хрусткими, хоч би як ви старалися. Але вони будуть шовковисті й ніжні, з легкою смаженою скоринкою.
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