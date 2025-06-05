Салат зі смаженими огірками: якою вийде страва з незвичайним інгредієнтом

Червень — пора домашніх свіжих огірків. Цей овоч є незамінною складовою овочевих салатів, куди додається як у свіжому, так і в маринованому чи консервованому вигляді. А ось експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич пропонує абсолютно незвичний рецепт салату зі смаженими огірками.

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Такий рецепт Дорошкевич називає шок-контентом, але підкреслює, що страва виходить дуже смачною і сподобається всім.

Салат зі смаженим огірком і тунцем

Інгредієнти:

листя салату — 100 г;

консервований тунець без олії — 50 г;

молодий часник — 1 шт;

рослинна олія — 2 ст. л;

болгарський перець — 1/2 шт;

огірок свіжий — 1 шт;

кунжут — 2 ст л;

соєвий соус — 2 ст. л.

Для заправки:

соєвий соус — 2 ст.л;

коричневий цукор — 1 ч. л (можна замінити медом);

яблучний оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У сковорідку налити оливкову олію, додати порізані молодий часник і болгарський перець, обсмажити їх разом до м'якості. Потім туди ж відправити кунжут і смажити ще одну хвилину. Далі в сковорідку додати порізані огірки і смажити їх доти, доки кунжут не змінить колір, після чого влити соєвий соус.

Усі інгредієнти обсмажити протягом ще двох хвилин, вимкнути вогонь і залишити вистигати.

Поки все остигає, необхідно приготувати заправку. Для цього в мисці потрібно змішати соєвий соус, коричневий цукор і влити яблучний оцет.

Останній етап — складання салату. На тарілку викласти свіже листя салату, заздалегідь помите і висушене, полити його заправкою і перемішати. Потім викласти на нього подрібнений консервований тунець, перемішавши, а зверху — овочі. Знову все перемішати і можна подавати до столу.

Чи можна смажити огірки?

Смажені огірки — давня традиція китайської та азійської кухонь. Будь-які продукти, і огірки не виняток, там часто готують за технологією стир-фрай (stir-fry). Це спосіб швидкого обсмажування нарізаних шматочків м'яса, риби, морепродуктів і овочів у глибокій сковороді в розпеченій олії. Неодмінна умова такого приготування їжі у воці, спеціальній глибокій сковороді, постійне помішування.

У Південній Кореї страви, приготовані як стир-фрай, називаються боккеум. Місцеві дуже люблять "ой боккеум", що буквально перекладається як "смажений огірок". Для його приготування використовують свіжі або підмариновані огірки. Їх спочатку нарізають скибочками і солять, щоб позбутися зайвої вологи, а потім віджимають. Це позбавить від виділення соку під час смаження і дасть змогу отримати щільну текстуру.

Під час смаження огірки не можна залишати без нагляду ніна хвилину. Щоб вони вийшли по-справжньому смажені, а не тушковані, необхідні сильний вогонь і постійне помішування.

І ще один момент: під час смаження огірки не вийдуть хрусткими, хоч би як ви старалися. Але вони будуть шовковисті й ніжні, з легкою смаженою скоринкою.

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