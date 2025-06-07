Что произойдет, если постоянно накрывать еду пищевой пленкой?

Пищевая пленка помогает дольше сохранить пищу свежей, защищая блюда от кислорода и загрязнений. Специалисты объяснили, насколько она эффективна, как правильно использовать этот материал в кулинарии и чем заменить.

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Об этом пишет издание HuffPost.

Эксперты подтвердили эффективность пленки для хранения продуктов, однако предостерегли относительно правильного использования этого средства в микроволновке. К тому же эксперты назвали экологические альтернативы пищевой пленке.

Научные исследования подтверждают, что этот материал действительно помогает сохранить свежесть пищи.

Лучше использовать в холодильнике

"Пленка очень эффективна, поскольку помогает уплотнить края контейнера", — пояснил Брайан Куок Ле, основатель консалтинговой компании Mendocino Food Consulting.

По его словам, этот материал изготовлен из безопасного полиэтилена низкой плотности, благодаря этому продукты могут оставаться свежими на несколько дней дольше, ведь значительно меньше контактируют с кислородом.

Лучше всего использовать пищевую пленку при низких температурах. "Пленка увеличивает свою липкость в морозильной камере и особенно эффективна в холодной среде", — отметил Ле.

Стеклянные контейнеры лучше всего подходят для хранения пищи Фото: Getty

Эксперт назвал конкретные сроки хранения: "Пластиковая пленка может продлить свежесть продуктов на 1-2 дня при комнатной температуре, на 3-4 дня в холодильнике и на несколько месяцев в морозильной камере".

Однако он предостерегает относительно использования пленки в микроволновке. "Если опасный для нагрева пластик контактирует с пищей во время нагрева, он может расплавиться или выделить химические вещества в продукт", — предупреждает Брайан.

Эколог Джейсон Риз, в свою очередь, предложил альтернативы. По его мнению, многоразовые контейнеры из стекла или пищевого силикона могут быть более безопасной альтернативой одноразовому пластику.

Ученые из Университета штата Айова (США) подтвердили безопасность силикона — этот материал можно использовать, как в микроволновке, так и в морозильной камере.

Еще один вариант — восковая пленка (вощеная бумага), которую в Университете Калифорнии (США) называют экологической заменой пластику, ведь она быстрее разлагается, уменьшая влияние на окружающую среду, однако не подходит для горячих блюд или сырого мяса.

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