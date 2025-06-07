Що станеться, якщо постійно накривати їжу харчовою плівкою?

Харчова плівка допомагає довше зберегти їжу свіжою, захищаючи страви від кисню та забруднень. Фахівці пояснили, наскільки вона ефективна, як правильно використовувати цей матеріал в кулінарії та чим замінити.

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Про це пише видання HuffPost.

Експерти з правильного харчування підтвердили ефективність плівки для зберігання продуктів, однак застерегли щодо правильного використання засобу в мікрохвильовці. До того ж експерти назвали екологічні альтернативи харчовій плівці.

Наукові дослідження підтверджують, що цей матеріал справді допомагає зберегти свіжість їжі.

Краще використовувати у холодильнику

"Плівка дуже ефективна, оскільки допомагає ущільнити краї контейнера", — пояснив Браян Куок Ле, засновник консалтингової компанії Mendocino Food Consulting.

За його словами, цей матеріал виготовлений з безпечного поліетилену низької щільності, завдяки цьому продукти можуть залишатися свіжими на кілька днів довше, адже значно менше контактують з киснем.

Найкраще використовувати харчову плівку при низьких температурах. "Плівка збільшує свою липкість у морозильній камері й особливо ефективна в холодному середовищі", — зазначив Ле.

Скляні контейнери найкраще підходять для зберігання їжі Фото: Getty

Експерт назвав конкретні терміни зберігання: "Пластикова плівка може продовжити свіжість продуктів на 1-2 дні при кімнатній температурі, на 3-4 дні в холодильнику та на кілька місяців у морозильній камері".

Однак він застерігає щодо використання плівки у мікрохвильовці, адже не всі види плівки для цього придатні. "Якщо небезпечний для нагрівання пластик контактує з їжею під час нагрівання, він може розплавитися або виділити хімічні речовини в продукт", — попереджає Браян.

Еколог Джейсон Різ, своєю чергою, запропонував альтернативи. На його думку, багаторазові контейнери зі скла чи харчового силікону можуть бути безпечнішою альтернативою одноразовому пластику.

Вчені з Університету штату Айова (США) підтвердили безпечність силікону — цей матеріал можна використовувати, як у мікрохвильовці, так і в морозильній камері.

Ще один варіант — воскова плівка (вощений папір), яку в Університеті Каліфорнії (США) називають екологічною заміною пластику, адже вона природно розкладається, зменшуючи вплив на довкілля, однак він не підходить для гарячих страв чи сирого м’яса.

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