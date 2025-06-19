Сценарий пятого "Джона Уика" пересмотрят из-за здоровья Киану Ривза

Пятая часть франшизы "Джон Уик", которая сейчас находится в разработке, может быть пересмотрена в связи с тем, что исполнитель главной роли, Киану Ривз, не молодеет, и ему все труднее исполнять опасные трюки.

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Об этом сообщает InTouch.

Актер еще не подписал контракт на съемки, и пока пишется сценарий новой картины, 60-летняя икона Голливуда честно говорит о том, какие ограничения должны появиться в фильме в связи с его возрастом.

Чтобы сиквел стал реальностью, декорации должны быть подогнаны так, чтобы идеально соответствовать иконе боевиков.

Киану готов выложиться по полной, чтобы достойно показать своего героя. За съемки ему обещают гонорар в $35млн.

"То, что сейчас происходит с Джоном Уиком, — это медленный подъем, который сопровождает любой фильм Киану Ривза в наши дни. Сценарий пишется, и Киану абсолютно честен относительно того, что он готов и не готов делать в плане трюков. В этом нет никакой фальши. Он абсолютно честен относительно того, что он может и не может делать, и он провел свое тело через ад ради этих фильмов" – говорит инсайдер.

За последнее десятилетие звезда Ривз заработал около $22 млн за свою сложную работу во франшизе, причем львиная доля пришлась на последнюю часть, "Джон Уик 4", которая принесла ему около $15 млн.

Киану Ривз в роли Джона Уика Фото: Lionsgate Television

По словам источника, с пятым фильмом в разработке гонорар следует аналогичному экспоненциальному росту, и по мере того, как Киану становится старше, он чувствует, что заслужил каждый пенни за то, через что он прошел:

Это работа в процессе, и это то, что вы получаете, когда соглашаетесь заплатить Киану $35 млн за гигантский сиквел. Он сделает все возможное, чтобы это сработало, но ему уже за 60рм, и у каждого есть свои пределы".

В свою очередь коллега Киану, 62-летний Том Круз, продолжает бросать вызов возрасту и сам исполняет опасные трюки.

"Семья, друзья и коллеги говорят ему, чтобы он бросил это дело, что доказывать нечего. Но Том говорит, что для него часть удовольствия от съемок фильма заключается в том, чтобы самому выполнять трюки, и он не собирается от этого отказываться", – добавил информатор.

Ривз хоть и придерживается гораздо более консервативного подхода, но все же полностью согласен с Томом, что еще не время все это закрывать.

Киану согласился снять первый фильм о Джоне Уике еще в 2014 году примерно за $2 млн, при условии, что получит огромную прибавку в случае сиквелов. По сути, это был независимый фильм, а Ривз любит делать ставки на себя.

"Франшиза "Уик" была гениальным финансовым ходом, который окупился с лихвой. Киану не собирается отказываться от этого мира в ближайшее время, но ему нужно, чтобы сценарий отражал его возраст и его ограничения, чтобы у него был шанс превзойти их, что он всегда и делает!" – подытожил друг актера.

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