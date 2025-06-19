Сценарій п'ятого "Джона Віка" переглянуть через здоров'я Кіану Рівза

П'ята частина франшизи "Джон Вік", яка зараз перебуває в розробці, може бути переглянута у зв'язку з тим, що виконавець головної ролі Кіану Рівз не молодшає, і йому дедалі важче виконувати небезпечні трюки.

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Про це повідомляє InTouch.

Актор ще не підписав контракт на зйомки, і поки пишеться сценарій нової картини, 60-річна ікона Голлівуду чесно розповідає про те, які обмеження мають з'явитися у фільмі у зв'язку з його віком.

Щоб сиквел став реальністю, декорації мають бути підігнані так, щоб ідеально відповідати іконі бойовиків.

Кіану готовий викластися на повну, щоб гідно показати свого героя. За зйомки йому обіцяють гонорар у $35 млн.

"Те, що зараз відбувається з Джоном Віком, — це повільний підйом, який супроводжує будь-який фільм Кіану Рівза в наші дні. Сценарій пишеться, і Кіану абсолютно чесний щодо того, що він готовий і не готовий робити в плані трюків. У цьому немає жодної фальші. Він абсолютно чесний щодо того, що він може і не може робити, і він провів своє тіло через пекло заради цих фільмів", — каже інсайдер.

За останнє десятиліття зірка Рівз заробив близько $22 млн за свою складну роботу у франшизі, причому левова частка припала на останню частину, "Джон Вік 4", яка принесла йому близько $15 млн.

Кіану Рівз у ролі Джона Віка Фото: Lionsgate Television

За словами джерела, з п'ятим фільмом у розробці гонорар слідує аналогічному експоненціальному зростанню, і в міру того, як Кіану стає старшим, він відчуває, що заслужив на кожний пенні за те, через що він пройшов:

Це робота в процесі, і це те, що ви отримуєте, коли погоджуєтеся заплатити Кіану $35 млн за гігантський сиквел. Він зробить усе можливе, щоб це спрацювало, але йому вже за 60рм, і в кожного є свої межі".

Зі свого боку колега Кіану, 62-річний Том Круз, продовжує кидати виклик віку і сам виконує небезпечні трюки.

"Сім'я, друзі та колеги кажуть йому, щоб він кинув цю справу, що доводити нічого. Але Том каже, що для нього частина задоволення від зйомок фільму полягає в тому, щоб самому виконувати трюки, і він не збирається від цього відмовлятися", — додав інформатор.

Рівз хоч і дотримується набагато консервативнішого підходу, але все ж таки повністю згоден з Томом, що ще не час усе це закривати.

Кіану погодився зняти перший фільм про Джона Віка ще 2014 року приблизно за $2 млн, за умови, що отримає величезну надбавку в разі сиквелів. По суті, це був незалежний фільм, а Рівз любить робити ставки на себе.

"Франшиза "Вік" була геніальним фінансовим ходом, який окупився з лишком. Кіану не збирається відмовлятися від цього світу найближчим часом, але йому потрібно, щоб сценарій відображав його вік і його обмеження, щоб у нього був шанс перевершити їх, що він завжди і робить!" — підсумував друг актора.

Раніше Фокус розповідав, що:

Ми також писали, що годинник Rolex, вкрадений з будинку Кіану Рівза в Лос-Анджелесі, знайшли в Чилі.