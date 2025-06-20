Женщина написала заявление в полицию и бросила мужа, потому что он просил ее "вылезти" из интернета

Блогер из Индии по имени Ниша разругалась с супругом в пух и прах после того, как тот потребовал от нееп оменьше времени проводить в соцсетях.

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Фраза "жена-блогер – горе в семье" заиграла новыми красками после того, как в Индии мужчина попросил благоверную заниматься домашним хозяйством, а не снимать рилсы, после чего она бросила его и пожаловалась в полицию. Об этом сообщает Independent.

Женщина из округа Хапур в Уттар-Прадеше, которая активно строила карьеру в соцсети, загружая от двух роликов в день, столкнулась с непониманием супруга. Мужчина по имени Виджендра, житель города Нойда, требовал от нее, чтобы она больше времени уделяла домашним делам вроде уборки дома и мытья посуды.

По словам блогера, назвавшейся Нишей, в итоге ей пришлось поставить генерацию контента на паузу, из-за чего она лишилась двух фолловеров.

В итоге между супругами разгорелась крупная ссора, в результате которой женщина собрала вещи и уехала к родителям в город Пилкхува, где подала жалобу в полицию, обвинив Виджендру в потере подписчиков.

"У меня не было времени делать ролики. Мои подписчики отказались, так как муж заставлял меня мыть посуду и убирать дом", – заявила Ниша правоохранителям.

Однако ее муж подал встречную жалобу, утверждая, что ее зависимость от социальных сетей заставила ее пренебречь домашними делами. Он также обвинил Нишу в угрозах уйти от него, если ей не разрешат публиковать ролики.

"Когда муж представил свою сторону, мы выступили посредниками, и пара получила консультацию", — сказала Аруна Рай, дежурная по участку Хапур Махила Тхана журналистам, добавив, что женщина отозвала свою жалобу.

Хотя вопрос был урегулирован юридически, пара, как сообщается, все еще живет отдельно. В результате громкой супружеской ссоры Виджендра потерял работу и теперь изо всех сил пытается найти новую. Он проходит собеседования, но пока безуспешно.

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