Жінка написала заяву в поліцію і кинула чоловіка, бо він просив її "вилізти" з інтернету

Блогерка з Індії на ім'я Ніша розсварилася з чоловіком в пух і прах після того, як той зажадав від неї менше часу проводити в соцмережах.

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Фраза "дружина-блогер — горе в сім'ї" заграла новими фарбами після того, як в Індії чоловік попросив благовірну займатися домашнім господарством, а не знімати рілси, після чого вона кинула його та поскаржилася в поліцію. Про це повідомляє Independent.

Жінка з округу Хапур в Уттар-Прадеше, яка активно будувала кар'єру в соцмережі, завантажуючи від двох роликів на день, зіткнулася з нерозумінням чоловіка. Чоловік на ім'я Віджендра, мешканець міста Нойда, вимагав від неї, щоб вона більше часу приділяла домашнім справам на кшталт прибирання будинку і миття посуду.

За словами блогерки, яка назвалася Нішею, у підсумку їй довелося поставити генерацію контенту на паузу, через що вона втратила двох фоловерів.

У підсумку між подружжям розгорілася велика сварка, внаслідок якої жінка зібрала речі та поїхала до батьків у місто Пілкхува, де подала скаргу в поліцію, звинувативши Віджендру у втраті підписників.

"У мене не було часу робити ролики. Мої підписники відмовилися, оскільки чоловік змушував мене мити посуд і прибиратиу будинку", — заявила Ніша правоохоронцям.

Однак її чоловік подав зустрічну скаргу, стверджуючи, що її залежність від соціальних мереж змусила її знехтувати домашніми справами. Він також звинуватив Нішу в погрозах піти від нього, якщо їй не дозволять публікувати ролики.

"Коли чоловік представив свою сторону, ми виступили посередниками, і пара отримала консультацію", — сказала Аруна Рай, чергова по дільниці Хапур Махіла Тхана журналістам, додавши, що жінка відкликала свою скаргу.

Хоча питання було врегульовано юридично, пара, як повідомляється, все ще живе окремо. Унаслідок гучної подружньої сварки Віджендра втратив роботу і тепер щосили намагається знайти нову. Він проходить співбесіди, але поки безуспішно.

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