С конфискацией имущества: в Украине приговорили российского пропагандиста "Гоблина"

В Виннице к десяти годам приговорили российского блогера-пропагандиста Дмитрия Пучкова (Гоблина). Тот давал интервью и размещал видеообращения с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

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О приговоре уроженцу Кропивницкого сообщает Винницкий городской суд в конце июня 2025 года.

Заочно приговорен к 10 годам заключения российский блогер-пропагандист Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "Гоблин". 63-летний Пучков, ныне гражданин РФ, признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны.

Следствие установило, что блогер распространял видеообращения с публичными призывами к насильственному изменению украинских границ и ведению войны, сопровождая их разжиганием вражды.

"Гоблину" назначили наказание в виде 10 лет заключения с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины). С 2023 года Пучков уже находится под санкциями СНБО из-за антиукраинской деятельности.

Ему сообщили о наличии обвинительного акта, однако на суд тот не явился. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.

Что известно о Дмитрии Пучкове ("Гоблине")

Попал под санкции ЕС, Швейцарии и Украины в связи с антиукраинской пропагандой и поддержкой российской агрессии против Украины.

Согласно информации сайта Главного управления разведки Минобороны Украины war-sanctions, Пучков является одним из самых известных российских пропагандистов, который активно способствует распространению нарративов, оправдывающих и поддерживающих агрессию РФ против Украины.

Блогер распространяет призывы к массовому уничтожению украинцев. В частности, оправдывает оккупацию Крыма, утверждая, что местное население полностью поддерживает российскую аннексию, а Украина якобы не вкладывала средств в развитие полуострова.

"Гоблин" часто публикует посты в поддержку войны России против Украины.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Управление СБУ в Тернопольской области официально объявило в розыск российского певца Григория Лепса.

Владимир Зеленский в апреле 2025 года ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций против ряда лиц, среди которых российские артисты.

Кроме того, Youtube удалил личный канал Дмитрия Пучкова в 2022 году.