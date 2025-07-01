З конфіскацією майна: в Україні засудили російського пропагандиста "Гобліна"

У Вінниці до десяти років засудили російського блогера-пропагандиста Дмитра Пучкова (Гобліна). Той давав інтерв’ю та розміщував відеозвернення із закликами до зміни меж території і державного кордону України.

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Про вирок уродженцю Кропивницького повідомляє Вінницький міський суд наприкінці червня 2025 року.

Заочно засуджено до 10 років ув’язнення російського блогера-пропагандиста Дмитра Пучкова, відомого під псевдонімом "Гоблін". 63-річний Пучков, нині громадянин РФ, визнаний винним у посяганні на територіальну цілісність України та пропаганді агресивної війни.

Слідство встановило, що блогер поширював відеозвернення з публічними закликами до насильницької зміни українських кордонів і ведення війни, супроводжуючи їх розпалюванням ворожнечі.

"Гобліну" призначили покарання у вигляді 10 років ув’язнення з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України). З 2023 року Пучков уже перебуває під санкціями РНБО через антиукраїнську діяльність.

Йому повідомили про наявність обвинувального акту, проте на суді той не зʼявився. Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Що відомо про Дмитра Пучкова ("Гобліна")

Потрапив під санкції ЄС, Швейцарії та України у зв’язку з антиукраїнською пропагандою та підтримкою російської агресії проти України.

Згідно з інформацією сайту Головного управління розвідки Міноборони України war-sanctions, Пучков є одним із найвідоміших російських пропагандистів, який активно сприяє поширенню наративів, що виправдовують та підтримують агресію РФ проти України.

Блогер поширює заклики до масового знищення українців. Зокрема, виправдовує окупацію Криму, стверджуючи, що місцеве населення повністю підтримує російську анексію, а Україна нібито не вкладала коштів у розвиток півострова.

"Гоблін" часто публікує пости на підтримку війни Росії проти України.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Управління СБУ в Тернопільській області офіційно оголосило в розшук російського співака Григорія Лепса.

Володимир Зеленський у квітні 2025 ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб, серед яких російські артисти.

Крім того, Youtube видалив особистий канал Дмитра Пучкова у 2022 році.