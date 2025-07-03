Умерла звезда сериала "Когда мы дома" Татьяна Шелига: все подробности (фото)

Артистка сыграла десятки ролей на театральной сцене и отличилась острохарактерными образами. Информация о дате и времени прощания будет обнародована позже.

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3 июля ушла из жизни заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. Актриса сыграла более 55 ролей в кино и театре. Ей было 76 лет. Последние месяцы жизни Татьяна боролась с тяжелой болезнью. О смерти матери сообщила ее дочь, Анастасия Савицкая-Шелига.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату и время прощания сообщу позже", — написала Анастасия в Facebook.

Родные Татьяны были рядом с ней на протяжении последних непростых месяцев. Информация о дате и времени прощания будет обнародована позже.

Что известно о Татьяне Шелиге

Родилась 10 декабря 1948 года. В 1972 году окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе в Москве. Около 23 лет работала в театре русской драмы в Севастополе, а с 1995 до 2010 года была актрисой Киевского театра имени Леси Украинки.

Артистка сыграла десятки ролей на театральной сцене, отличилась острохарактерными образами. Была номинирована на высшую театральную премию "Киевская пектораль" за роль Клотильды в спектакле "Фердинандо".

Кинокарьера

В кино и сериалах Татьяна Шелига сыграла более 55 ролей. Среди самых известных работ: "Когда мы дома", "За двумя зайцами", "Пять минут до метро", "Центральная больница". Актриса продолжала активно работать даже после выхода на пенсию, гастролировала с антрепризными спектаклями вместе с коллегами.

Борьба с болезнью

Последние годы жизни Татьяны Шелиги омрачили серьезные проблемы со здоровьем. Она перенесла несколько сложных хирургических вмешательств, в частности на сердце из-за критического закрытия аорты. Недавно состояние артистки ухудшилось.

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