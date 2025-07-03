Что происходит в отношениях Кэти Перри и Орландо Блума, которого поймали с другой женщиной

Кэти Перри и Орландо Блум сейчас переживают непростой период в своих отношениях, в частности, Блума недавно заметили с другой женщиной в Венеции. Однако главным для пары остается благополучие дочери Дейзи, которой 4 года.

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Кэти Перри и Орландо Блум стремятся обеспечить ребенку спокойную среду, даже если для этого им пришлось признать: быть отдельно — лучше, чем оставаться вместе в напряжении, пишет People.

"Со временем они поняли, что Дейзи лучше расти в атмосфере мира, даже если ее родители не вместе", — отмечает инсайдер.

Также утверждается, что и Перри, и Блум делают все возможное, чтобы уберечь дочь от любых негативных эмоций или воздействий.

"Она для них — самое дорогое, и они хотят дать ей все самое лучшее", — добавляет источник. Они стремятся поддерживать доброжелательные отношения, чтобы каждый из них мог проводить время с дочерью — отдельно или вместе.

Отметим, Дейзи родилась 26 августа 2020 года. Это первый ребенок для Перри и второй для Блума (у него есть сын Флинн от предыдущего брака с Мирандой Керр). После длительных отношений и шести лет помолвки, 26 июня стало известно о решении Перри и Блума разойтись.

Сейчас Перри сосредоточена на туре. Они вместе с дочерью путешествуют и наслаждаются временем вместе.

Напомним, что недавно Орландо Блума заметили, когда он обнимал таинственную женщину на предсвадебном праздновании основателя Amazon Джеффа Безоса в Венеции.

Развод Орландо Блума и Кэти Перри

Орландо Блум и Кэти Перри познакомились на афтепати после церемонии "Золотой глобус" в январе 2016 года. После нескольких публичных появлений вместе они официально подтвердили отношения. Впоследствии расходились и сходились, а в августе 2020 года у пары родилась дочь — Дейзи Дав Блум.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

В июне 2025 года СМИ активно заговорили о разрыве Кэти и Орландо, хотя сама пара официального заявления не давала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Семейство Кардашьян прибыло в город на воде в Италии накануне свадьбы Джеффа Безоса.

Гостей из дорогого отеля в Венеции выселили на фоне свадьбы миллиардера.

Кроме того, помощница будущей жены Безоса выдала тайны "свадьбы века".