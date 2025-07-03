Що відбувається в стосунках Кеті Перрі й Орландо Блума, якого спіймали з іншою жінкою

Кеті Перрі та Орландо Блум зараз переживають непростий період у своїх стосунках, зокрема, Блума нещодавно помітили з іншою жінкою у Венеції. Однак головним для пари залишається благополуччя доньки Дейзі, якій 4 роки.

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Кеті Перрі та Орландо Блум прагнуть забезпечити дитині спокійне середовище, навіть якщо для цього їм довелося визнати: бути окремо — краще, ніж залишатися разом у напрузі, пише People.

"З часом вони зрозуміли, що Дейзі краще рости в атмосфері миру, навіть якщо її батьки не разом", — зазначає інсайдер.

Також стверджується, що і Перрі, і Блум роблять усе можливе, щоб уберегти доньку від будь-яких негативних емоцій або впливів.

"Вона для них — найдорожче, і вони хочуть дати їй усе найкраще", — додає джерело. Вони прагнуть підтримувати доброзичливі стосунки, щоб кожен з них міг проводити час із донькою — окремо чи разом.

Зазначимо, Дейзі народилася 26 серпня 2020 року. Це перша дитина для Перрі і друга для Блума (він має сина Флінна від попереднього шлюбу з Мірандою Керр). Після тривалих стосунків і шести років заручин, 26 червня стало відомо про рішення Перрі та Блума розійтися.

Наразі Перрі зосереджена на турі. Вони разом із донькою подорожують та насолоджуються часом разом.

Нагадаємо, що нещодавно Орландо Блума помітили, коли він обіймав таємничу жінку на передвесільному святкуванні засновника Amazon Джеффа Безоса у Венеції.

Розлучення Орландо Блума та Кеті Перрі

Орландо Блум і Кеті Перрі познайомилися на афтепаті після церемонії "Золотий глобус" у січні 2016 року. Після кількох публічних появ разом вони офіційно підтвердили стосунки. Згодом розходилися та сходилися, а в серпні 2020 року у пари народилася донька — Дейзі Дав Блум.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

У червні 2025 року ЗМІ активно заговорили про розрив Кеті та Орландо, хоча сама пара офіційної заяви не давала.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сімейство Кардаш'ян прибуло до міста на воді в Італії напередодні весілля Джеффа Безоса.

Гостей з дорогого готелю у Венеції повиселяли на фоні весілля мільярдера.

Крім того, помічниця майбутньої дружини Безоса видала таємниці "весілля століття".