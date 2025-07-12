Женщина додумалась, как экономить, чтобы выйти на пенсию в 40 лет (фото)

24-летняя Миа Роуз Макграт из Лондона, Великобритания, смогла накопить почти 100 000 фунтов стерлингов (5,7 млн грн) и планирует выйти на пенсию уже в 40 лет. Ее ровесники могут об этом только мечтать.

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Миа, работающая в сфере моды, поделилась на своей странице в TikTok стратегиями, которые позволили ей накопить значительную сумму уже в молодом возрасте. Женщина твердо убеждена, что ее план вполне реален.

По данным статистики, средняя сумма сбережений в Великобритании составляет всего 16000 фунтов, а люди в возрасте 25-34 года имеют еще меньшую "финансовую подушку" — около 4000 фунтов (ориентировочно 227,6 тыс. грн). На этом фоне достижения Макграт особенно впечатляют.

Итак, как научиться экономить больше?

Не тратиться на красоту

"Попытки выглядеть круто или эстетично делают вас беднее", — отметила Миа. Она критикует лишние траты на новую одежду или трендовые аксессуары ради хвастовства в социальных сетях.

24-летняя Миа Роуз Макграт Фото: TikTok

"Я поняла, что делала это для других людей, а не для себя", — прокомментировала британка.

Не подражать трендам

"Вам не нужна последняя трендовая вещь — игрушка Лабубу или сумка Coach", — предостерегает женщина и советует немного подождать перед значительной покупкой.

"Я гарантирую, если вы подождете 30 дней перед тем, как что-то купить, вам перехочется", — объяснила Миа.

Маленькие суммы — тоже сбережения

"Независимо от того, насколько мало вы можете откладывать — 10 или 50 фунтов — это все равно стоит делать. Я не смогла бы накопить капитал, если бы имела такое мышление, что сбережения 50 фунтов — это бесполезное дело", — настаивает Макграт.

Дополнительный заработок

"Прекратите оправдываться, что у вас нет времени. Вы просто не хотите", — говорит Миа, которая создавала контент в социальных сетях ради дополнительного дохода, работая пять дней в неделю в офисе.

Надежда на поддержку

Миа критикует советы в TikTok о "мягкой женской энергии".

"Вы должны работать упорно, чтобы иметь собственные деньги. Конечно, если вы встретите кого-то, кто зарабатывает больше вас, — это бонус. Но сначала убедитесь, что ваши собственные финансы в порядке", — рассказывает она.

Миа начала откладывать деньги еще во время учебы в университете, когда жила только на студенческую стипендию. Теперь она планирует достичь финансовой независимости для выхода на пенсию в 40 лет.

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