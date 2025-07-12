Жінка додумалась, як заощаджувати, щоб вийти на пенсію в 40 років (фото)

24-річна Міа Роуз Макграт з Лондона, Велика Британія, змогла накопичити майже 100 000 фунтів стерлінгів (5,7 млн грн) й планує вийти на пенсію вже у 40 років. Її ровесники можуть про це тільки мріяти.

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Міа, яка працює у сфері моди, поділилася на своїй сторінці у TikTok стратегіями, які дозволили їй накопичити значну суму уже в молодому віці. Жінка твердо переконана, що її план цілком реальний.

За даними статистики, середня сума заощаджень у Великої Британії становить лише 16000 фунтів, а люди віком 25-34 роки мають ще меншу "фінансову подушку" — близько 4000 фунтів (орієнтовно 227,6 тис. грн). На цьому тлі досягнення пані Макграт особливо вражають.

Отже, як навчитись заощаджувати більше?

Не витрачатись на красу

"Спроби виглядати круто чи естетично роблять вас біднішими", — зазначила Міа. Вона критикує зайві витрати на новий одяг або трендові аксесуари заради вихваляння у соціальних мережах.

24-річна Міа Роуз Макграт Фото: TikTok

"Я зрозуміла, що робила це для інших людей, а не для себе", — прокоментувала британка.

Не наслідувати тренди

"Вам не потрібна остання трендова річ – іграшка Labubu чи сумка Coach", — застерігає жінка й радить трохи зачекати перед значною покупкою.

"Я гарантую, якщо ви почекаєте 30 днів перед тим, як щось купити, вам перехочеться", — пояснила Міа.

Маленькі суми — теж заощадження

"Незалежно від того, наскільки мало ви можете відкладати — 10 чи 50 фунтів — це все одно варто робити. Я не змогла б накопичити капітал, якби мала таке мислення, що заощадження 50 фунтів — це марна справа", — наполягає Макграт.

Додатковий заробіток

"Припиніть виправдовуватися, що у вас немає часу. Ви просто не хочете", — каже Міа, яка створювала контент в соціальних мережах заради додаткового доходу, працюючи п'ять днів на тиждень в офісі.

Сподівання на підтримку

Міа критикує поради в TikTok про "м'яку жіночу енергію".

"Ви повинні працювати наполегливо, щоб мати власні гроші. Звичайно, якщо ви зустрінете когось, хто заробляє більше за вас, — це бонус. Але спочатку переконайтеся, що ваші власні фінанси в порядку", — розповідає вона.

Міа почала відкладати гроші ще під час навчання в університеті, коли жила лише на студентську стипендію. Тепер вона планує досягти фінансової незалежності для виходу на пенсію у 40 років.

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