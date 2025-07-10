Макрон после ссоры с женой начал целовать руки и подмигивать Кейт Миддлтон (фото)

Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за флирта с принцессой Кейт Миддлтон во время официального визита в Великобританию. Перед тем жена политика, Брижит, демонстративно отказалась от его помощи.

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Супруги попали в неловкую ситуацию во время официального визита в Великобританию. Об этом инциденте написало издание Plejada.

На кадрах, которые быстро облетели все социальные сети, можно увидеть, что у президента Эммануэля Макрона и его жены Брижит напряженные отношения.

Проблемы в их браке стали очевидными еще на трапе самолета. Брижит демонстративно отказалась взять руку мужа, который пытался ее поддержать. После этого Макрон поцеловал руку принцессы Кейт, что вызвало обсуждение.

Макрон на приеме с Кейт Миддлтон Фото: Getty

Фотографии со званого ужина также стали предметом обсуждений. На снимках запечатлено, как Макрон подмигивает принцессе Кейт, которая в этот момент искренне смеется.

"Эммануэль Макрон подмигнул герцогине во время ужина. Стоит заметить, что его жена была такого же возраста, когда покорила сердце политика", — пишут журналисты.

По их словам, жест вежливости не запрещен, но и не одобряется. В протоколе встречи с принцем и принцессой есть четкие рекомендации для гостей: для мужчин — это кивание, а женщины делают небольшой реверанс.

Макрон проявил симпатию к принцессе Фото: Getty

Это уже не первый случай публичной демонстрации напряженности в семье Макронов. Ранее журналисты сняли, как Брижит дает пощечину политику в самолете, хотя президент позже объяснил это как "игру".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

После скандала во Вьетнаме чтец по губам выяснил, что сказала Брижит своему мужу после пощечины.

На скандальную ситуацию отреагировал даже президент США Дональд Трамп, который посоветовал Эмманюэлю Макрону в следующий раз проверять, заперта ли дверь.

Ряд российских СМИ распространил новость о том, что в Париже покончил с собой хирург Франсуа Февр. Он якобы собирался рассекретить данные о смене пола первой леди Франции Брижит Макрон.