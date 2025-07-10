Макрон после ссоры с женой начал целовать руки и подмигивать Кейт Миддлтон (фото)
Президент Франции Эммануэль Макрон попал в скандал из-за флирта с принцессой Кейт Миддлтон во время официального визита в Великобританию. Перед тем жена политика, Брижит, демонстративно отказалась от его помощи.
Супруги попали в неловкую ситуацию во время официального визита в Великобританию. Об этом инциденте написало издание Plejada.
На кадрах, которые быстро облетели все социальные сети, можно увидеть, что у президента Эммануэля Макрона и его жены Брижит напряженные отношения.
Проблемы в их браке стали очевидными еще на трапе самолета. Брижит демонстративно отказалась взять руку мужа, который пытался ее поддержать. После этого Макрон поцеловал руку принцессы Кейт, что вызвало обсуждение.
Фотографии со званого ужина также стали предметом обсуждений. На снимках запечатлено, как Макрон подмигивает принцессе Кейт, которая в этот момент искренне смеется.
"Эммануэль Макрон подмигнул герцогине во время ужина. Стоит заметить, что его жена была такого же возраста, когда покорила сердце политика", — пишут журналисты.
По их словам, жест вежливости не запрещен, но и не одобряется. В протоколе встречи с принцем и принцессой есть четкие рекомендации для гостей: для мужчин — это кивание, а женщины делают небольшой реверанс.
Это уже не первый случай публичной демонстрации напряженности в семье Макронов. Ранее журналисты сняли, как Брижит дает пощечину политику в самолете, хотя президент позже объяснил это как "игру".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- После скандала во Вьетнаме чтец по губам выяснил, что сказала Брижит своему мужу после пощечины.
- На скандальную ситуацию отреагировал даже президент США Дональд Трамп, который посоветовал Эмманюэлю Макрону в следующий раз проверять, заперта ли дверь.
Ряд российских СМИ распространил новость о том, что в Париже покончил с собой хирург Франсуа Февр. Он якобы собирался рассекретить данные о смене пола первой леди Франции Брижит Макрон.