Макрон після сварки з дружиною почав цілувати руки й підморгувати Кейт Міддлтон (фото)

Президент Франції Еммануель Макрон потрапив у скандал через флірт з принцесою Кейт Міддлтон під час офіційного візиту до Великої Британії. Перед тим дружина політика, Бріжит, демонстративно відмовилася від його допомоги.

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Подружжя потрапило в незручну ситуацію під час офіційного візиту до Великої Британії. Про цей інцидент написало видання Plejada.

На кадри, які швидко облетіли всі соціальні мережі, можна побачити, що у президента Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит напружені стосунки.

Проблеми в їхньому шлюбі стали очевидними ще на трапі літака. Бріжит демонстративно відмовилася взяти руку чоловіка, який намагався її підтримати. Після цього Макрон поцілував руку принцеси Кейт, що викликало обговорення.

Макрон на прийомі з Кейт Міддлтон Фото: Getty

Фотографії зі званої вечері також стали предметом обговорень. На знімках зафіксовано, як Макрон підморгує принцесі Кейт, яка в цей момент щиро сміється.

"Еммануель Макрон підморгнув герцогині під час вечері. Варто зауважити, що його дружина була такого ж віку, коли підкорила серце політика", — пишуть журналісти.

За їхніми словами, жест ввічливості не заборонений, але й не схвалюється. В протоколі зустрічі з принцом і принцесою є чіткі рекомендації для гостей: для чоловіків — це кивання, а жінки роблять невеликий реверанс.

Макрон проявив симпатію до принцеси Фото: Getty

Це вже не перший випадок публічної демонстрації напруженості в родині Макронів. Раніше журналісти зняли, як Бріжит дає ляпаса політику в літаку, хоча президент пізніше пояснив це як "гру".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Після скандалу у В'єтнамі читець по губах з'ясував, що сказала Бріжит своєму чоловікові після ляпаса.

На скандальну ситуацію відреагував навіть президент США Дональд Трамп, який порадив Емманюелю Макрону наступного разу перевіряти, чи замкнені двері.

Низка російських ЗМІ поширила новину про те, що в Парижі наклав на себе руки хірург Франсуа Февр. Він нібито збирався розсекретити дані про зміну статі першої леді Франції Бріжит Макрон.