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Стиль життя

Макрон після сварки з дружиною почав цілувати руки й підморгувати Кейт Міддлтон (фото)

Макрон випиває з Кейт Міддлтон
Макрон підморгував Кейт Міддлтон | Фото: Getty

Президент Франції Еммануель Макрон потрапив у скандал через флірт з принцесою Кейт Міддлтон під час офіційного візиту до Великої Британії. Перед тим дружина політика, Бріжит, демонстративно відмовилася від його допомоги.

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Подружжя потрапило в незручну ситуацію під час офіційного візиту до Великої Британії. Про цей інцидент написало видання Plejada.

На кадри, які швидко облетіли всі соціальні мережі, можна побачити, що у президента Еммануеля Макрона та його дружини Бріжит напружені стосунки.

Проблеми в їхньому шлюбі стали очевидними ще на трапі літака. Бріжит демонстративно відмовилася взяти руку чоловіка, який намагався її підтримати. Після цього Макрон поцілував руку принцеси Кейт, що викликало обговорення.

Макрон фліртує з Кейт Міддлтон
Макрон на прийомі з Кейт Міддлтон
Фото: Getty

Фотографії зі званої вечері також стали предметом обговорень. На знімках зафіксовано, як Макрон підморгує принцесі Кейт, яка в цей момент щиро сміється.

"Еммануель Макрон підморгнув герцогині під час вечері. Варто зауважити, що його дружина була такого ж віку, коли підкорила серце політика", — пишуть журналісти.

За їхніми словами, жест ввічливості не заборонений, але й не схвалюється. В протоколі зустрічі з принцом і принцесою є чіткі рекомендації для гостей: для чоловіків — це кивання, а жінки роблять невеликий реверанс.

Макрон проявив симпатію до Кейт Міддлтон
Макрон проявив симпатію до принцеси
Фото: Getty

Це вже не перший випадок публічної демонстрації напруженості в родині Макронів. Раніше журналісти зняли, як Бріжит дає ляпаса політику в літаку, хоча президент пізніше пояснив це як "гру".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Низка російських ЗМІ поширила новину про те, що в Парижі наклав на себе руки хірург Франсуа Февр. Він нібито збирався розсекретити дані про зміну статі першої леді Франції Бріжит Макрон.