Называл Зеленского "фашистом": у режиссера "Сватов" на войне в Украине оказался близкий человек

Российский актер и режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что скромно отметит юбилей из-за участия его племянника в российско-украинской войне.

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"У меня племянник воюет, и поэтому я все свел к минимуму. Мы с женой сходим в ресторан вдвоем, посидим, поужинаем, и на этом все празднование закончится. Так что прекрасно проведем вдвоем время. Потому что сейчас время такое, что, мне кажется, не стоит этого делать, какие-то широкие празднования, гулянки. Когда все пройдет, закончится, тогда уже вспомним о широких юбилеях. Сейчас пока не стоит этого делать. Очень скромно, все по-домашнему", — заявил путинист российским изданиям.

11 июля Радзюкевичу исполнится 60 лет.

Кто такой Эдуард Радзюкевич

Россиянин знаком украинцам, поскольку скетч-шоу "6 кадров" часто транслировали и на украинском телевидении. В прошлом Радзюкевич также работал в проекте "Сваты" и был лично знаком с Владимиром Зеленским. Однако после полномасштабной войны россиянин начал оскорблять украинского президента и поддерживать уничтожение Украины Россией. Более того, тот называл главу государства "фашистом".

"Сватов" снимали в Киеве и Москве. И ни с одной стороны не было агрессии. На съемочной площадке все разговаривали на русском. В том числе Владимир Зеленский... А сейчас для меня он — убийца и фашист. Враг", — говорил актер в интервью пропагандистам.

Эдуард Радзюкевич Фото: скриншот

Сам режиссер признался, что уже давно хочет отправиться на фронт, но пока ему мешает состояние здоровья.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Российский актер Вадим Алферов, известный зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убийственная сила", ликвидирован в ходе российско-украинской войны.

На войне в Украине погиб российский телеведущий Алексей Семенов.

Кроме того, народная артистка Украины Ада Роговцева двумя словами довела заслуженную артистку РФ до истерики.