Називав Зеленського "фашистом": у режисера "Сватів" на війні в Україні опинилася близька людина

Російський актор та режисер Едуард Радзюкевич заявив, що скромно відзначить ювілей через участь його племінника в російсько-українській війні.

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"У мене племінник воює, і тому я все звів до мінімуму. Ми з дружиною сходимо в ресторан удвох, посидимо, повечеряємо, і на цьому все відзначення закінчиться. Тож чудово проведемо удвох час. Тому що зараз час такий, що, мені здається, не варто цього робити, якісь широкі святкування, гулянки. Коли все мине, закінчиться, тоді вже згадаємо про широкі ювілеї. Зараз поки що не варто цього робити. Дуже скромно, все по-домашньому", – заявив путініст російським виданням.

11 липня Радзюкевичу виповниться 60 років.

Хто такий Едуард Радзюкевич

Росіянин знайомий українцям, оскільки скетч-шоу "6 кадрів" часто транслювали і на українському телебаченні. У минулому Радзюкевич також працював у проєкті "Свати" і був особисто знайомий із Володимиром Зеленським. Однак після повномасштабної війни росіянин почав ображати українського президента та підтримувати знищення України Росією. Ба більше, той називав главу держави "фашистом".

"Сватів" знімали у Києві та Москві. І з жодного боку не було агресії. На знімальному майданчику всі розмовляли російською. У тому числі Володимир Зеленський… А зараз для мене він — убивця та фашист. Ворог", — казав актор в інтерв’ю пропагандистам.

Едуард Радзюкевич Фото: скріншот

Сам режисер зізнався, що вже давно хоче вирушити на фронт, але поки йому заважає стан здоров’я.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Російський актор Вадим Алферов, відомий глядачам за ролями у серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Вбивча сила", ліквідований у ході російсько-української війни.

На війні в Україні загинув російський телеведучий Олексій Семенов.

Крім того, народна артистка України Ада Роговцева двома словами довела заслужену артистку РФ до істерики.