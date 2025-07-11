Теперь все ясно: стало известно, почему Брижит Макрон так вела себя с мужем (фото)

Ощутимая отстраненность первой леди Франции Брижит Макрон во время ее государственного визита в Великобританию не связана со ссорой с мужем. Оказалось, что ее сестра умерла за несколько дней до поездки.

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72-летняя жена Эммануэля Макрона потеряла свою сестру Анн-Мари Тронье на прошлой неделе, но все же сопровождала мужа в Великобританию, сообщает Daily Mail.

Эта информация объясняет ее поведение, которое комментаторы по-разному описывали как "неуклюжее" и "холодное", особенно когда Брижит Макрон, казалось, игнорировала протянутую руку мужчины после приземления.

"Это главная причина, почему госпожа Макрон выглядела такой подавленной рядом со своим мужем", — сообщил источник, близкий к президентской паре.

Первая леди, по словам инсайдеров, обожала свою сестру, и потеря очень повлияла на нее.

"Но она согласилась, что ее обязанность — быть в Соединенном Королевстве, несмотря на то, что это совпало с периодом траура", — добавил источник.

Брижит Макрон в Великобритании Фото: Getty Images

Когда супруги Макрон приземлились на авиабазе Нортголт в Большом Лондоне, публика сразу же удивилась. Брижит Макрон, казалось, игнорировала своего мужа, когда пару встречали принц и принцесса Уэльская. Это произошло после видеозаписи, на которой первая леди, казалось, дает пощечину президенту, когда они приземлились в Ханое с государственным визитом во Вьетнам в мае.

Но "свежая" ситуация главным образом связана с потерей ее сестры, которую Брижит Макрон считала своей наставницей.

Вторым контекстом, влияющим на ее настроение, может быть то, что жена президента Франции находится в стрессе из-за неизбежного судебного дела, в котором четыре человека предстанут перед судом за якобы кибербуллинг первой леди, которые обвиняли ее в том, что жена Эммануэля Макрона якобы была мужчиной.

Брижит и Эммануэль Макроны в Великобритании Фото: Getty Images

Потеря родного человека произошла после того, как госпожа Макрон потеряла еще одну сестру, Мэривонн Тронье, в автокатастрофе в 1961 году, когда ей было всего 27 лет. Первая леди также потеряла брата, Жан-Клода Тронье, в возрасте 85 лет, в 2018 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Эммануэль Макрон попал в скандал из-за флирта с Кейт Миддлтон во время официального визита в Великобританию.

После скандала во Вьетнаме чтец по губам выяснил, что сказала Брижит Эммануэлю после пощечины.

Кроме того, Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали в Букингемском дворце президента Франции Эммануэля Макрона и его жену, первую леди Брижит.