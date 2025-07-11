Тепер все ясно: стало відомо, чому Бріжит Макрон так поводилася з чоловіком (фото)

Відчутна відстороненість першої леді Франції Бріжит Макрон під час її державного візиту до Великої Британії не повʼязана зі сваркою з чоловіком. Виявилося, що її сестра померла за кілька днів до поїздки.

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72-річна дружина Еммануеля Макрона втратила свою сестру Анн-Марі Троньє минулого тижня, але все ж супроводжувала чоловіка до Великої Британії, повідомляє Daily Mail.

Ця інформація пояснює її поведінку, яку коментатори по-різному описували як "незграбну" та "холодну", особливо коли Бріжит Макрон, здавалося, ігнорувала простягнуту руку чоловіка після приземлення.

"Це головна причина, чому пані Макрон виглядала такою пригніченою поруч зі своїм чоловіком", — повідомило джерело, близьке до президентської пари.

Перша леді, за словами інсайдерів, обожнювала свою сестру, і втрата дуже вплинула на неї.

"Але вона погодилася, що її обов'язок — бути у Сполученому Королівстві, незважаючи на те, що це збіглося з періодом жалоби", — додало джерело.

Бріжит Макрон у Великій Британії Фото: Getty Images

Коли подружжя Макронів приземлилося на авіабазі Нортголт у Великому Лондоні, публіка одразу ж здивувалася. Бріжит Макрон, здавалося, ігнорувала свого чоловіка, коли пару зустрічали принц і принцеса Уельська. Це сталося після відеозапису, на якому перша леді, здавалося, дає ляпаса президенту, коли вони приземлилися в Ханої з державним візитом до В'єтнаму в травні.

Але "свіжа" ситуація головним чином пов'язана з втратою її сестри, яку Бріжит макрон вважала своєю наставницею.

Другим контекстом, що впливає на її настрій, може бути те, що дружина президента Франції перебуває у стресі через неминучу судову справу, у якій четверо людей постануть перед судом за нібито кібербулінг першої леді, які звинувачували її в тому, що дружина Еммануеля Макрона начебто була чоловіком.

Бріжит та Еммануель Макрони у Великій Британії Фото: Getty Images

Втрата рідної людини сталася після того, як пані Макрон втратила ще одну сестру, Мерівонн Троньє, в автокатастрофі в 1961 році, коли їй було лише 27 років. Перша леді також втратила брата, Жан-Клода Троньє, у віці 85 років, у 2018 році.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Еммануель Макрон потрапив у скандал через флірт з Кейт Міддлтон під час офіційного візиту до Великої Британії.

Після скандалу у В'єтнамі читець по губах з'ясував, що сказала Бріжит Еммануелю після ляпаса.

Крім того, Кейт Міддлтон та принц Вільям приймали в Букінгемському палаці президента Франції Еммануеля Макрона та його дружину, першу леді Бріжит.