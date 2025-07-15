Примирение невозможно: родной сын Брэда Питта еще больше отдалился от актера (фото)

Сын Брэда Питта Нокс отпраздновал свое 17-летие на соревнованиях по боевым искусствам вместе с мамой Анджелиной Джоли, однако отца в этот день рядом не было.

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Голливудская актриса поддерживала своего сына на мероприятии IKF Point Muay Thai, где он победил. Об этом пишет Daily Mail.

Спортивное событие произошло, когда подросток как раз праздновал день рождения вместе со своей сестрой-близняшкой Вивьен. Анджелина Джоли воспитывает их — и еще четверых детей — со своим бывшим мужем Брэдом Питтом.

Это произошло после сообщений о том, что актер "отчаянно" хотел воссоединиться с близнецами накануне их 17-летия.

Нокс выиграл соревнования, гордо позируя со своими тренерами на снимке, который поклонники опубликовали в социальных сетях. На фото изображен именинник в черных шортах и черной футболке. Он улыбается и демонстрирует свою белую капу.

На шее Нокса висит медаль, он позирует в крепкой стойке, сжав два кулака перед собой.

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Фото: Соцсети

Анджелина Джоли была в полностью черном наряде, посещая спортивное мероприятие. Актриса выглядела гламурно в блестящих черных солнцезащитных очках, ее светлые волосы были ровные и спадали на лицо.

Кроме близнецов, бывшие являются родителями сыновей Мэддокса, 23 года, Пакса, 21 год, и дочерей Захары, 20 лет, и Шайло, 19 лет. Только близнецы и Шайло — биологические дети актеров.

Анджелина Джоли с сыном Ноксом Фото: Backgrid

Дуэт матери и сына проводил время в своем районе Лос-Фелиз, где Анджелина и Брэд владеют отдельными домами. После их разрыва у Питта напряженные отношения со всеми детьми. Они даже отказываются от знаменитой фамилии отца.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Команда Брэда Питта обратилась с ходатайством в суд с требованием допросить компанию его экс-супруги из-за связей с россиянами.

Шайло Джоли выглядела как вылитая копия своей знаменитой матери, когда вышла на прогулку.

Кроме того, Анджелина Джоли дала редкий комментарий о своих детях и рассказала об их увлечениях.