Примирення неможливе: рідний син Бреда Пітта ще більше віддалився від актора (фото)

Син Бреда Пітта Нокс відсвяткував своє 17-річчя на змаганнях з бойових мистецтв разом з мамою Анджеліною Джолі, проте батька в цей день поруч не було.

Related video

Голлівудська акторка підтримувала свого сина на заході IKF Point Muay Thai, де він переміг. Про це пише Daily Mail.

Спортивна подія відбулася, коли підліток якраз святкував день народження разом зі своєю сестрою-близнючкою Вів'єн. Анджеліна Джолі виховує їх — та ще чотирьох дітей — зі своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Це сталося після повідомлень про те, що актор "відчайдушно" хотів возз'єднатися з близнюками напередодні їхнього 17-річчя.

Нокс виграв змагання, гордо позуючи зі своїми тренерами на знімку, який шанувальники опублікували в соціальних мережах. На фото зображено іменинника в чорних шортах і чорній футболці. Він посміхається та демонструє свою білу капу.

На шиї Нокса висить медаль, він позує у міцній стійці, стиснувши два кулаки перед собою.

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Фото: Соцмережi

Анджеліна Джолі була в повністю чорному вбранні, відвідуючи спортивний захід. Акторка виглядала гламурно в блискучих чорних сонцезахисних окулярах, її світле волосся було рівне та спадало на обличчя.

Окрім близнюків, колишні є батьками синів Меддокса, 23 роки, Пакса, 21 рік, та дочок Захари, 20 років, та Шайло, 19 років. Лише близнюки та Шайло — біологічні діти акторів.

Анджеліна Джолі із сином Ноксом Фото: Backgrid

Дует матері та сина проводив час у своєму району Лос-Феліз, де Анджеліна та Бред володіють окремими будинками. Після їхнього розриву у Пітта напружені стосунки зі всіма дітьми. Вони навіть відмовляються від знаменитого прізвища батька.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Команда Бреда Пітта звернулася з клопотанням до суду з вимогою допитати компанію його ексдружини через звʼязки з росіянами.

Шайло Джолі виглядала як вилита копія своєї знаменитої матері, коли вийшла на прогулянку.

Крім того, Анджеліна Джолі дала рідкісний коментар про своїх дітей та розповіла про їхні захоплення.