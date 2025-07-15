5-летняя девочка выпала с круизного лайнера, а отец-герой прыгнул за ней: что произошло дальше

29 июня пятилетняя девочка выпала за борт круизного лайнера Disney Dream, который плыл с Багамских островов во Флориду, США. Отец ребенка прыгнул в воду и держал дочь на плаву в течение 20 минут до прибытия спасательных служб.

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Недавно управление шерифа обнародовало официальные результаты расследования этого инцидента. По данным следствия, на которые ссылаются журналисты издания The Sun, девочка сидела на поручнях, когда потеряла равновесие и упала в море через иллюминатор.

37-летний отец ребенка не видел, как это случилось, узнав о несчастном случае от жены. "После того, как мать девочки позвала мужа, тот прыгнул в океан, чтобы спасти свою дочь", — заявил представитель управления шерифа.

Опровержение спекуляций

Важно, что в официальном отчете опровергаются спекуляции относительно того, что отец намеренно посадил ребенка на поручни для фотографирования. Следствие установило, что пятилетняя девочка упала сама, потеряв равновесие.

Отец спас своего ребенка Фото: Reddit

Свидетели услышали отчаянные крики матери: "Ей пять лет, она не умеет плавать".

Отец быстро прыгнул на помощь и сумел удерживать дочь на плаву в течение 20 минут. Сотни пассажиров тем временем наблюдали за разворачиванием событий. "Родители играли в шаффлборд, а девочка лазила по перилам. Когда она попыталась снова залезть, то полетела за борт", — рассказывает пассажирка Моника Шеннон.

Заявления сторон

После завершения спасательной операции капитан судна сообщил пассажирам о несчастном случае.

Представитель Disney Cruise Lines также прокомментировал эту историю: "Экипаж Disney Dream быстро спас двух гостей из воды. Мы высоко оцениваем исключительные навыки и быстрые действия наших членов экипажа, которые обеспечили безопасное возвращение обоих гостей на судно в течение нескольких минут".

Мужчина спас дочь, которая выпала с корабля Фото: Reddit Мужчина спас дочь, которая выпала с корабля Фото: Reddit

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