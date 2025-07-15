5-річна дівчинка випала з круїзного лайнера, а батько-герой стрибнув за нею: що сталося далі

29 червня п'ятирічна дівчинка випала за борт круїзного лайнера Disney Dream, який плив з Багамських островів до Флориди, США. Батько дитини стрибнув у воду й тримав доньку на плаву протягом 20 хвилин до прибуття рятувальних служб.

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Нещодавно управління шерифа оприлюднило офіційні результати розслідування цього інциденту. За даними слідства, на які посилаються журналісти видання The Sun, дівчинка сиділа на поручні, коли втратила рівновагу й впала в море через ілюмінатор.

37-річний батько дитини не бачив, як це трапилося, дізнавшись про нещасний випадок від дружини. "Після того, як мати дівчинки покликала чоловіка, той стрибнув в океан, щоб врятувати свою дочку", — заявив представник управління шерифа.

Спростування спекуляцій

Важливо, що в офіційному звіті спростовуються спекуляції щодо того, що батько навмисно посадив дитину на поручні для фотографування. Слідство встановило, що п'ятирічна дівчинка впала сама, втративши рівновагу.

Батько врятував свою дитину Фото: Reddit

Свідки почули відчайдушні крики матері: "Їй п'ять років, вона не вміє плавати".

Батько швидко стрибнув на допомогу і зумів утримувати дочку на плаву протягом 20 хвилин. Сотні пасажирів тим часом спостерігали за розгортанням подій. "Батьки грали в шаффлборд, а дівчинка лазила по поручнях. Коли вона спробувала знову залізти, то полетіла за борт", — розповідає пасажирка Моніка Шеннон.

Заяви сторін

Після завершення рятувальної операції капітан судна повідомив пасажирів про нещасний випадок.

Представник Disney Cruise Lines також прокоментував цю історію: "Екіпаж Disney Dream швидко врятував двох гостей з води. Ми високо оцінюємо виняткові навички та швидкі дії наших членів екіпажу, які забезпечили безпечне повернення обох гостей на судно протягом кількох хвилин".

Чоловік врятував дочку, яка випала з корабля Фото: Reddit Чоловік врятував дочку, яка випала з корабля Фото: Reddit

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Діана Суворова, яка називає себе королевою бюджетної косметики, вирішила відпочити на круїзному лайнері MSC Euribia. Своїми враженнями жінка поділилась з підписниками блогу.

Крім того, пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах.

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