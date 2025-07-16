Узнать невозможно: звезда кино нулевых поразила своим видом (фото)

Звезда сериала "Отцовство" Эрика Кристенсен, отказавшись от макияжа, выглядела расслабленно, когда прогуливалась соло под летним солнцем.

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Ее заметили в Лос-Анджелесе в майке и рваных джинсах, когда актриса поправляла волосы. Об этом пишет The Sun.

Эрику Кристенсен едва можно было узнать, однако в свое время она снималась в довольно популярных картинах. Ее известная роль заключалась в том, что она сыграла наркозависимую дочь-подростка Майкла Дугласа в криминальном фильме 2000 года "Трафик".

С тех пор Кристенсен снималась вместе с некоторыми из самых известных голливудских актеров, от Кевина Костнера до Сьюзен Сарандон.

Эрика Кристенсен Фото: The Sun

Мать двоих детей сейчас снимается в криминальной драме ABC "Уилл Трент" в роли подруги детектива с дислексией Энджи Поласки.

Она не прекращала работать в течение последних трех десятилетий, снявшись в десятках фильмов, телевизионных сериалах и музыкальных видеоклипах.

Первая главная роль Эрики была в 1995 году, когда она появилась в видео Майкла Джексона "Childship", хотя ей так и не довелось встретиться с легендарным певцом.

Эрика Кристенсен

Кто такая Эрика Кристенсен: семья и фильмы

Эрика выросла в семье сайентолога в Сиэтле и в последние годы защищала свою противоречивую религию. Основой сайентологии является вера в то, что каждый человек является бессмертным духовным существом с неограниченным потенциалом. Ею также увлекается Том Круз.

Кристенсен снималась в таких фильмах как "Трафик", "Фанатка", "Дикие штучки", "Ярость" и др.

Эрика Кристенсен Фото: Getty Images

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