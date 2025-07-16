Впізнати неможливо: зірка кіно нульових вразила своїм виглядом (фото)

Зірка серіалу "Батьківство" Еріка Крістенсен, відмовившись від макіяжу, виглядала розслаблено, коли прогулювалася соло під літнім сонцем.

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Її помітили в Лос-Анджелесі в майці та рваних джинсах, коли акторка поправляла волосся. Про це пише The Sun.

Еріку Крістенсен ледве можна було впізнати, проте свого часу вона знімалася в доволі популярних картинах. Її відома роль полягала в тому, що вона зіграла наркозалежну доньку-підлітка Майкла Дугласа у кримінальному фільмі 2000 року "Трафік".

Відтоді Крістенсен знімалася разом із деякими з найвідоміших голлівудських акторів, від Кевіна Костнера до Сьюзен Сарандон.

Еріка Крістенсен Фото: The Sun

Мати двох дітей наразі знімається в кримінальній драмі ABC "Вілл Трент" у ролі подруги детектива з дислексією Енджі Поласкі.

Вона не припиняла працювати протягом останніх трьох десятиліть, знявшись у десятках фільмів, телевізійних серіалах та музичних відеокліпах.

Перша головна роль Еріки була в 1995 році, коли вона з'явилася у відео Майкла Джексона "Childship", хоча їй так і не довелося зустрітися з легендарним співаком.

Еріка Крістенсен

Хто така Еріка Крістенсен: родина та фільми

Еріка виросла в сім'ї саєнтолога в Сіетлі та останніми роками захищала свою суперечливу релігію. Основою саєнтології є віра в те, що кожна людина є безсмертною духовною істотою з необмеженим потенціалом. Нею також захоплюється Том Круз.

Крістенсен знімалася в таких фільмах як "Трафік", "Фанатка", "Дикі штучки", "Лють" тощо.

Еріка Крістенсен Фото: Getty Images

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