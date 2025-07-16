Впізнати неможливо: зірка кіно нульових вразила своїм виглядом (фото)
Зірка серіалу "Батьківство" Еріка Крістенсен, відмовившись від макіяжу, виглядала розслаблено, коли прогулювалася соло під літнім сонцем.
Її помітили в Лос-Анджелесі в майці та рваних джинсах, коли акторка поправляла волосся. Про це пише The Sun.
Еріку Крістенсен ледве можна було впізнати, проте свого часу вона знімалася в доволі популярних картинах. Її відома роль полягала в тому, що вона зіграла наркозалежну доньку-підлітка Майкла Дугласа у кримінальному фільмі 2000 року "Трафік".
Відтоді Крістенсен знімалася разом із деякими з найвідоміших голлівудських акторів, від Кевіна Костнера до Сьюзен Сарандон.
Мати двох дітей наразі знімається в кримінальній драмі ABC "Вілл Трент" у ролі подруги детектива з дислексією Енджі Поласкі.
Вона не припиняла працювати протягом останніх трьох десятиліть, знявшись у десятках фільмів, телевізійних серіалах та музичних відеокліпах.
Перша головна роль Еріки була в 1995 році, коли вона з'явилася у відео Майкла Джексона "Childship", хоча їй так і не довелося зустрітися з легендарним співаком.
Хто така Еріка Крістенсен: родина та фільми
Еріка виросла в сім'ї саєнтолога в Сіетлі та останніми роками захищала свою суперечливу релігію. Основою саєнтології є віра в те, що кожна людина є безсмертною духовною істотою з необмеженим потенціалом. Нею також захоплюється Том Круз.
Крістенсен знімалася в таких фільмах як "Трафік", "Фанатка", "Дикі штучки", "Лють" тощо.
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