Умер мужчина, который три года назад ради здоровья перешел на новую диету: что он ел (фото)

66-летний Алекс Кэннон, фитнес-блогер из Ливерпуля, что в Великобритании, последние три года придерживался исключительно мясной диеты и активно пропагандировал отказ от растительной пищи в социальных сетях. Мужчина умер 6 июля от генетического порока сердца.

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Алекс Кэннон стал известным благодаря радикальному подходу к питанию: он полностью исключил из рациона овощи и фрукты. Блогер неоднократно рассказывал подписчикам о положительных изменениях, которые произошли с его организмом после перехода на так называемую "диету хищников". Подробнее о его трагической истории написал таблоид Daily Mail.

Алекс Кэннон умер из-за генетического порока сердца Фото: YouTube

Похудел на 21 килограмм

"Благодаря новому образу жизни я похудел на 21 килограмм, значительно улучшил свое психическое состояние и избавился от проблем с артериальным давлением", — говорил Кэннон в своих публикациях.

Британец также заявлял об исчезновении таких проблем со здоровьем, как изжога и вздутие живота: "Больше нет этих неприятных симптомов, которые мучили меня годами".

По данным издания, причиной смерти стал генетический порок сердца, не связанный с диетой или образом жизни.

Диета хищников

Такой рацион включает исключительно продукты животного происхождения — мясо, яйца, морепродукты, рыбу и некоторые молочные продукты. При этом полностью исключаются фрукты, овощи и любая растительная пища.

Эксперты в области питания критикуют такой подход к диете. "Эта диета неэффективна из-за нехватки клетчатки и может повысить риск развития рака кишечника или сердечно-сосудистых заболеваний", — предупреждают специалисты.

Алекс Кэннон пропагандировал свой стиль жизни Фото: YouTube

Несмотря на критику медиков, "диета хищников" в последние годы приобрела значительную популярность среди блогеров и их подписчиков в социальных сетях.

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