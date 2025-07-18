Помер чоловік, який три роки тому заради здоров'я перейшов на нову дієту: що він їв (фото)

66-річний Алекс Кеннон, фітнес-блогер з Ліверпуля, що у Великій Британії, останні три роки дотримувався винятково м'ясної дієти та активно пропагував відмову від рослинної їжі в соціальних мережах. Чоловік помер 6 липня від генетичної вади серця.

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Алекс Кеннон став відомим завдяки радикальному підходу до харчування: він повністю виключив з раціону овочі та фрукти. Блогер неодноразово розповідав підписникам про позитивні зміни, які відбулися з його організмом після переходу на так звану "дієту хижаків". Детальніше про його трагічну історію написав таблоїд Daily Mail.

Алекс Кеннон помер через генетичну ваду серця Фото: YouTube

Схуднув на 21 кілограм

"Завдяки новому способу життя я схуднув на 21 кілограм, значно покращив свій психічний стан і позбувся проблем з артеріальним тиском", — казав Кеннон у своїх публікаціях.

Британець також заявляв про зникнення таких проблем зі здоров’ям, як печія та здуття живота: "Більше немає цих неприємних симптомів, які мучили мене роками".

За даними видання, причиною смерті стала генетична вада серця, не пов'язана з дієтою чи способом життя.

Дієта хижаків

Такий раціон включає виключно продукти тваринного походження — м'ясо, яйця, морепродукти, рибу та деяких молочних продуктів. При цьому повністю виключаються фрукти, овочі та будь-яка рослинна їжа.

Експерти у галузі харчування критикують такий підхід до дієти. "Ця дієта неефективна через брак клітковини та може підвищити ризик розвитку раку кишківника або серцево-судинних захворювань", — попереджають фахівці.

Алекс Кеннон пропагував свій стиль життя Фото: YouTube

Попри критику медиків, "дієта хижаків" протягом останніх років набула значної популярності серед блогерів та їхніх підписників у соціальних мережах.

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