Netflix изменил правила: ИИ впервые в настоящем сериале — взрывная сцена в El Eternauta

Впервые в истории стримингового гиганта Netflix в сериале использовали генеративный искусственный интеллект для создания визуальных эффектов. Новаторский подход воплотили в фантастическом проекте El Eternauta, который снимался в Аргентине.

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Как сообщает The Guardian, в одной из ключевых сцен научно-фантастического сериала El Eternauta ("Вечный"), Netflix применил генеративный искусственный интеллект, что позволило в десять раз быстрее смоделировать взрыв здания в центре Буэнос-Айреса.

По словам соисполнительного директора Netflix Теда Сарандоса, AI позволил команде визуальных эффектов воссоздать масштабную катастрофу в Буэнос-Айресе в десять раз быстрее, чем в обычных условиях. "Мы видим в AI не замену, а мощный инструмент, который помогает авторам рассказывать свои истории более эффектно", — подчеркнул он во время презентации финансовых результатов за второй квартал.

Сериал El Eternauta — экранизация культового аргентинского графического романа о выживании после токсичного снегопада — стал тестовой площадкой для применения искусственного интеллекта в полноценном телевизионном продукте. Благодаря AI Netflix удалось реализовать визуально сложную сцену в рамках сравнительно скромного бюджета.

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