Netflix змінив правила: ШІ вперше в справжньому серіалі – вибухова сцена в El Eternauta

Уперше в історії стрімінгового гіганта Netflix у серіалі використали генеративний штучний інтелект для створення візуальних ефектів. Новаторський підхід втілили у фантастичному проєкті El Eternauta, що знімався в Аргентині.

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Як повідомляє The Guardian, в одній із ключових сцен науково-фантастичного серіалу El Eternauta ("Вічний"), Netflix застосував генеративний штучний інтелект, що дозволило вдесятеро швидше змоделювати вибух будівлі в центрі Буенос-Айреса.

За словами співвиконавчого директора Netflix Теда Сарандоса, AI дозволив команді візуальних ефектів відтворити масштабну катастрофу в Буенос-Айресі вдесятеро швидше, ніж за звичайних умов. "Ми бачимо в AI не заміну, а потужний інструмент, який допомагає авторам розповідати свої історії ефектніше", – наголосив він під час презентації фінансових результатів за другий квартал.

Серіал El Eternauta – екранізація культового аргентинського графічного роману про виживання після токсичного снігопаду – став тестовим майданчиком для застосування штучного інтелекту в повноцінному телевізійному продукті. Завдяки AI Netflix вдалось реалізувати візуально складну сцену в межах порівняно скромного бюджету.

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