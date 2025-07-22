"Завоевала эту позицию в открытом конкурсе": госпожа посол в Омане отреагировала на свое назначение

Новоназначенная госпожа посол Украины в Омане Ольга Селих впервые публично отреагировала на карьерный рост. Она стала первой женщиной, которая занимает должность посла в этой части мира.

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Селих отметила в своем Facebook, что новая должность для нее не только большая честь, но и глубокая ответственность — представлять Украину в стратегически важном регионе Ближнего Востока. Более того, она стала первой женщиной в истории Украины, которая занимает должность посла в этой части мира и женщиной, которая впервые в истории завоевала эту позицию в открытом конкурсе, организованном Министерством иностранных дел Украины среди более 1170 претендентов.

"Дипломатия — это тоже оружие. И я стану той силой, которая работает на победу Украины... Мой путь — нетипичный. Я не имею классического дипломатического образования, однако имею глубокую подготовку в международной экономике, юриспруденции, опыт управления бизнесом, правозащиты, меценатства и общественной деятельности. Это и есть моя школа дипломатии: умение вести переговоры, находить компромиссы, принимать весомые решения, действовать стратегически и мыслить национальными интересами. Это практическая дипломатия, которую я ежедневно воплощала в жизнь задолго до официального назначения", — написала Селих.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что сделает все, чтобы стать самым эффективным послом Украины в Султанате Оман.

"Моя главная цель — работать на победу Украины. В дипломатии, как и на фронте, важно быть точным, решительным и верным своему государству. Я буду строить диалог, основанный на уважении, доверии и общей перспективе. Стремлюсь быть мостом между культурами, интересами и народами — чтобы возникали партнерства, а не конфликты. Чтобы создавались условия для справедливого мира, а не причины для новой войны", — отметила госпожа посол.

Ольга Селих Фото: Facebook

Женщина добавила, что когда идет война — дипломатия должна быть такой же сильной, как и армия.

В частности, Селих поблагодарила президента Зеленского, ОП, министра иностранных дел Сибизи, бывшего главу МИД Кулебу за доверие.

Ольга Селих — новая госпожа посол в Омане

Судя по социальным сетям, дипломат — очень амбициозная и стремительно построила карьеру. Она родом из Волыни, была руководительницей ОСН "БК "Великий Подол", вице-президентом по работе с государственными органами и бизнесом в ВОО "Деловые Украинские Женщины" и председателем правления в ОСМД "Либерти ЛЮКС".

Ольга Селих Фото: Facebook

В 2025 году Ольга Ивановна закончила программу специализированного курса для чрезвычайных и полномочных послов в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Иванна Плантовская, которая два года назад покинула должность пресс-офицера Южного регионального управления ГПСУ из-за громкого скандала, выходит замуж.