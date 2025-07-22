"Виборола цю позицію у відкритому конкурсі": пані посол в Омані відреагувала на своє призначення

Новопризначена пані посол України в Омані Ольга Селих уперше публічно відреагувала на карʼєрний ріст. Вона стала першою жінкою, яка обіймає посаду посла в цій частині світу.

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Селих наголосила у своєму Facebook, що нова посада для неї не лише велика честь, а й глибока відповідальність — представляти Україну у стратегічно важливому регіоні Близького Сходу. Ба більше, вона стала першою жінкою в історії України, яка обіймає посаду посла в цій частині світу та жінкою, яка вперше в історії виборола цю позицію у відкритому конкурсі, організованому Міністерством закордонних справ України серед понад 1170 претендентів.

"Дипломатія — це теж зброя. І я стану тією силою, яка працює на перемогу України… Мій шлях — нетиповий. Я не маю класичної дипломатичної освіти, проте маю глибоку підготовку в міжнародній економіці, юриспруденції, досвід управління бізнесом, правозахисту, меценатства та громадської діяльності. Це і є моя школа дипломатії: вміння вести перемовини, знаходити компроміси, приймати вагомі рішення, діяти стратегічно та мислити національними інтересами. Це практична дипломатія, яку я щодня втілювала в життя задовго до офіційного призначення", — написала Селих.

Крім того, дипломатка наголосила, що зробить усе, щоб стати найефективнішим послом України в Султанаті Оман.

"Моя головна мета — працювати на перемогу України. У дипломатії, як і на фронті, важливо бути точним, рішучим і вірним своїй державі. Я будуватиму діалог, заснований на повазі, довірі та спільній перспективі. Прагну бути мостом між культурами, інтересами й народами — щоб виникали партнерства, а не конфлікти. Щоб створювалися умови для справедливого миру, а не причини для нової війни", — зазначила пані посол.

Ольга Селих Фото: Facebook

Жінка додала, що коли триває війна — дипломатія має бути такою ж сильною, як і армія.

Зокрема, Селих подякувала президенту Зеленському, ОП, міністру закордонних справ Сибізі, колишньому очільнику МЗС Кулебі за довіру.

Ольга Селих — нова пані посол в Омані

Судячи із соціальних мереж, дипломатка — дуже амбіційна й стрімко збудувала кар’єру. Вона родом з Волині, була керівницею ОСН "БК "Величний Поділ", віцепрезиденткою по роботі з державними органами та бізнесом у ВГО "Ділові Українські Жінки" та головою правління в ОСББ "Ліберті ЛЮКС".

Ольга Селих Фото: Facebook

У 2025 році Ольга Іванівна закінчила програму спеціалізованого курсу для надзвичайних і повноважних послів у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Іванна Плантовська, яка два роки тому залишила посаду пресофіцерки Південного регіонального управління ДПСУ через гучний скандал, виходить заміж.