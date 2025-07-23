Долгое время болела: раскрыта причина смерти 42-летней украинской актрисы Добрыниной (фото)

Стала известна причина смерти украинской актрисы Анастасии Добрыниной, которая внезапно ушла из жизни в возрасте 42 лет. Она была неотъемлемой частью театра еще с детства, отдав сцене десятилетия труда.

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Пресс-служба театра им. Франко отметила в комментарии ТСН.ua, что семья покойной хочет сохранить приватность. Звезда сцены длительное время боролась с болезнью. Публичного прощания с ней не будет.

"Анастасия Добрынина ушла из жизни преждевременно после продолжительной болезни. Это мучительная потеря для всего театрального коллектива, для зрителей, коллег, всех, кто знал и ценил ее талант. Прощание состоится в семейном кругу. Театр просит с пониманием отнестись к желанию близких сохранить приватность в это сложное время. Спасибо за уважение и сочувствие", — отметили коллеги Анастасии.

Анастасия Добрынина Фото: Facebook

Умерла Анастасия Добрынина: что известно об актрисе

Добрынина родилась в Киеве в известной театральной семье. Дедушка Анатолий Пономаренко также был актером, отец Вячеслав Добрынин долгое время также выступал на сцене, а мама Наталья Пономаренко до сих пор заведует литературной частью театра.

В 2004 году Анастасия окончила Киевский университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и сразу присоединилась к труппе театра Франко, где играла до последнего. Ее запомнят по ролям бабы Палажки в "Кайдашевой семье", Фаншетти в "Свадьбе Фигаро", Марии в "Несравненном", Параскевы Митривны в "Комедии на руинах".

Анастасия Добрынина Фото: Facebook

О смерти актрисы публично сообщил театр им. Франко.

"Анастасия была неотъемлемой частью театра еще с детства. Она росла на этой сцене, отдав ей десятилетия труда, любви и вдохновения", — отметили там.

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