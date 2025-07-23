Довгий час хворіла: розкрита причина смерті 42-річної української акторки Добриніної (фото)
Стала відома причина смерті української акторки Анастасії Добриніної, яка раптово пішла із життя у віці 42 років. Вона була невіддільною частиною театру ще з дитинства, віддавши сцені десятиліття праці.
Пресслужба театру ім. Франка наголосила в коментарі ТСН.ua, що родина покійної хоче зберегти приватність. Зірка сцени тривалий час боролася з хворобою. Публічного прощання з нею не буде.
"Анастасія Добриніна пішла з життя передчасно після тривалої хвороби. Це болісна втрата для всього театрального колективу, для глядачів, колег, усіх, хто знав і цінував її талант. Прощання відбудеться у родинному колі. Театр просить із розумінням поставитися до бажання близьких зберегти приватність у цей складний час. Дякуємо за повагу і співчуття", — зазначили колеги Анастасії.
Померла Анастасія Добриніна: що відомо про акторку
Добриніна народилася в Києві у відомій театральній родині. Дідусь Анатолій Пономаренко також був актором, батько В'ячеслав Добринін тривалий час також виступав на сцені, а мама Наталія Пономаренко й досі завідує літературною частиною театру.
У 2004 році Анастасія закінчила Київський університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і відразу приєдналася до трупи театру Франка, де грала до останнього. Її запамʼятають за ролями баби Палажки в "Кайдашевій сім'ї", Фаншетті у "Весіллі Фігаро", Марії у "Незрівнянному", Параскеви Митрівни в "Комедії на руїнах".
Про смерть акторки публічно повідомив театр ім. Франка.
"Анастасія була невіддільною частиною театру ще з дитинства. Вона зростала на цій сцені, віддавши їй десятиліття праці, любові й натхнення", — зазначили там.
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