Бизнесмен, блогер и "темщик": что известно о мажорах, которые избили украинскую модель Марию Ковальчук (фото)

История украинской модели Марии Ковальчук, которая стала жертвой жестокого нападения в Дубае, продолжает возмущать общественность. Расследование показало, что за нападением стоит группа молодых людей из состоятельных семей.

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После жестокого нападения в Дубае украинская модель Мария Ковальчук, которая сейчас проходит курс реабилитации, назвала имена лиц, которых считает виновными в содеянном. По ее словам, к инциденту причастна компания состоятельных молодых людей: Артем Папазов, Александр Лаптинский, Александра Мерцалова и Милена Долганова. Как говорится в видео Ксении Собчак, среди этих людей есть уроженцы Украины, России и Белоруссии.

Избиение Марии Ковальчук: что известно о обидчиках

Артем Папазов — 19-летний сын бизнесмена Олега Папазова. Его отец родом из Донецка, а после распада СССР переехал в Россию, где начал строить бизнес-империю: занимался ресторанным бизнесом, торговлей лекарствами и табаком, сдавал в аренду недвижимость. В 2008 году Папазов вместе со старшим сыном открыл сеть пекарен. Семья живет в Дубае, ведет роскошный образ жизни и предпочитает приватность. После скандала страницы Олега Папазова в соцсетях были частично закрыты, а на Facebook-профиле его жены исчезли семейные фотографии.

Бизнесмен Артем Папазов Фото: YouTube

Александра Мерцалова — 19-летняя блогерша, дочь Антона Мерцалова, владельца медицинского центра в Москве. В Дубае она ведет бизнес, связанный с криптовалютами, и занимается модным дизайном.

Блогер Александра Мерцалова Фото: Instagram

Милена Долганова — 16-летняя уроженка Украины, о которой почти нет публичной информации. Известно лишь, что ее отец руководит рядом компаний в Узбекистане, а начинал карьеру в Киеве. Также он имеет опыт работы как тренер, психоаналитик и бизнес-консультант.

Милена Долганова Фото: скриншот

Александр Лаптинский — 29-летний белорус, которого СМИ родной страны уже назвали "темщиком" — человеком, ищущим легких способов заработка. С 2022 года живет в России, где активно пользовался услугами микрофинансовых организаций. В 2023-м перебрался в ОАЭ, где занимался организацией событий, сдачей в аренду квартир и автомобилей, а также продажей виз в Дубай.

Белорус Александр Лаптинский Фото: скриншот

Эти лица стали фигурантами громкого дела, которое привлекло внимание как в Украине, так и за ее пределами. Сейчас продолжается расследование.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

20-летняя украинская модель Мария Ковальчук исчезла 9 марта и более недели не связывалась с близкими. Впоследствии выяснилось, что ее нашли в критическом состоянии на обочине дороги. Сообщалось, что пострадавшая находилась "в непонятной истерике" и посещала вечеринку Porta Potty.

В росСМИ рассказывали, что на Ковальчук якобы напали парни и девушки. Мать пострадавшей отмечала, что с этими людьми ее дочь познакомилась на вечеринке.

Кроме того, 28-летний Артем Папазов, сын владельца франшизы Cinnabon в России, рассказал свою версию инцидента с украинской моделью OnlyFans. Молодой человек опроверг обвинения в преследовании и нападении на Марию Ковальчук, которая получила тяжелые травмы.