Бізнесмен, блогерка та "темщик": що відомо про мажорів, які побили українську модель Марію Ковальчук (фото)

Історія української моделі Марії Ковальчук, яка стала жертвою жорстокого нападу в Дубаї, продовжує обурювати громадськість. Розслідування показало, що за нападом стоїть група молодих людей із заможних родин.

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Після жорстокого нападу в Дубаї українська модель Марія Ковальчук, яка нині проходить курс реабілітації, назвала імена осіб, яких вважає винними у скоєному. За її словами, до інциденту причетна компанія заможних молодих людей: Артем Папазов, Олександр Лаптинський, Олександра Мерцалова та Мілена Долганова. Як йдеться у відео Ксенії Собчак, серед цих людей є уродженці України, Росії та Білорусії.

Побиття Марії Ковальчук: що відомо про кривдників

Артем Папазов — 19-річний син бізнесмена Олега Папазова. Його батько родом з Донецька, а після розпаду СРСР переїхав до Росії, де почав будувати бізнес-імперію: займався ресторанним бізнесом, торгівлею ліками й тютюном, здавав в оренду нерухомість. У 2008 році Папазов разом зі старшим сином відкрив мережу пекарень. Родина мешкає в Дубаї, веде розкішний спосіб життя та надає перевагу приватності. Після скандалу сторінки Олега Папазова у соцмережах були частково закриті, а на Facebook-профілі його дружини зникли сімейні світлини.

Бізнесмен Артем Папазов Фото: YouTube

Олександра Мерцалова — 19-річна блогерка, донька Антона Мерцалова, власника медичного центру в Москві. У Дубаї вона веде бізнес, пов’язаний із криптовалютами, та займається модним дизайном.

Блогерка Олександра Мерцалова Фото: Instagram

Мілена Долганова — 16-річна уродженка України, про яку майже немає публічної інформації. Відомо лише, що її батько керує низкою компаній в Узбекистані, а починав кар'єру в Києві. Також він має досвід роботи як тренер, психоаналітик та бізнес-консультант.

Мілена Долганова Фото: скриншот

Олександр Лаптинський — 29-річний білорус, якого ЗМІ рідної країни вже назвали "темщиком" — людиною, що шукає легких способів заробітку. З 2022 року мешкає в Росії, де активно користувався послугами мікрофінансових організацій. У 2023-му перебрався до ОАЕ, де займався організацією подій, здачею в оренду квартир та автомобілів, а також продажем віз до Дубаю.

Білорус Олександр Лаптинський Фото: скриншот

Ці особи стали фігурантами гучної справи, яка привернула увагу як в Україні, так і за її межами. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

20-річна українська модель Марія Ковальчук зникла 9 березня й понад тиждень не зв’язувалась з близькими. Згодом з’ясувалось, що її знайшли у критичному стані на узбіччі дороги. Повідомлялось, що постраждала перебувала "у незрозумілій істериці" та відвідувала вечірку Porta Potty.

У росЗМІ розказували, що на Ковальчук нібито напали хлопці й дівчата. Мати постраждалої зазначала, що з цими людьми її донька познайомилась на вечірці.

Крім того, 28-річний Артем Папазов, син власника франшизи Cinnabon у Росії, розповів свою версію інциденту з українською моделлю OnlyFans. Молодий чоловік спростував звинувачення у переслідуванні та нападі на Марію Ковальчук, яка отримала важкі травми.