Женщина потратила 56 млн грн, чтобы получить самую узкую талию в мире: все ее органы сдвинулись с места (фото)

33-летняя Алейра Авендано призналась, что потратила более одного миллиона фунтов стерлингов (около 56 миллионов гривен), пытаясь получить самую маленькую талию в мире. Впрочем, до сих пор не достигла этого результата.

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У женщины ушло два десятилетия, пока она пыталась уменьшить свою талию до 18 дюймов (45 сантиметров), что на 16 дюймов (40 сантиметров) меньше, чем у средней британки. Об этом пишет The Sun.

Хочет побить рекорд

Инструктор по йоге из Флориды достигла своей крошечной талии с помощью корсета и намерена побить действующий рекорд 86-летней Кэти Юнг, чья талия составляет всего 15 дюймов (38 сантиметров).

Впрочем, противоречивые методы Алейры привели к тому, что ее внутренние органы "сместились и адаптировались" к новым местам. Однако, несмотря на опасность, женщина, которая родом из Венесуэлы, не готова сдаваться.

У Алейры Авендано крошечная талия Фото: Instagram

"Мне трудно покупать одежду, так как ничего не подходит. Мои размеры уникальны, и у меня от природы широкие бедра. Мне приходится шить одежду на заказ. Это была большая инвестиция — улучшение формы, процедуры и здоровая пища. Огромная преданность. Честно говоря, мое тело должно быть застраховано", — сказала она.

Миллионы на пластические операции

Кроме расходов в 56 млн грн на свою миссию по уменьшению талии, Алейра также потратила 471 000 фунтов стерлингов (26 млн грн) на косметические операции, включая семь операций на груди, четыре операции на носу и виниры.

Алейра Авендано сделала ряд пластических операций Фото: Instagram

Ранее она говорила, что все женщины "должны сделать пластическую операцию, чтобы быть действительно красивыми". И, несмотря на риски для здоровья, Алейра поощряла других попробовать сделать такую же талию, как у нее.

В начале Алейра носила корсет шесть часов в день, но теперь она увеличила это время до 23 часов. Впрочем, ношение корсета связано с множеством проблем, таких как трудности с дыханием, сжатие органов и атрофия мышц.

Более того, модель запустила собственный бренд корректирующего белья, чтобы помочь людям достичь ее "уникального вида".

Алейра Авендано Фото: Instagram

"Моя линия корректирующего белья изменит много жизней. Это нежный продукт с невероятными результатами, созданный мной и вдохновленный историей моего собственного тела", — отметила бизнес-вумен.

Алейра добавила, что совсем не скучает по себе прежней, а люди на ее фигуру реагируют по-разному. Она подчеркнула, что мужчины "не могут насытиться" ее "экзотической" фигурой.

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