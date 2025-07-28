Жінка витратила 56 млн грн, щоб отримати найвужчу талію у світі: усі її органи зрушили з місця (фото)

33-річна Алейра Авендано зізналася, що витратила понад один мільйон фунтів стерлінгів (близько 56 мільйонів гривень), намагаючись отримати найменшу талію у світі. Втім, досі не досягла цього результату.

Related video

У жінки пішло два десятиліття, поки вона намагалася зменшити свою талію до 18 дюймів (45 сантиметрів), що на 16 дюймів (40 сантиметрів) менше, ніж у середньої британки. Про це пише The Sun.

Хоче побити рекорд

Інструкторка з йоги з Флориди досягла своєї крихітної талії за допомогою корсета і має намір побити чинний рекорд 86-річної Кеті Юнг, чия талія становить лише 15 дюймів (38 сантиметрів).

Втім, суперечливі методи Алейри призвели до того, що її внутрішні органи "змістилися та адаптувалися" до нових місць. Однак, попри небезпеку, жінка, яка родом з Венесуели, не готова здаватися.

Алейра Авендано має крихітну талію Фото: Instagram

"Мені важко купувати одяг, оскільки нічого не підходить. Мої розміри унікальні, і в мене від природи широкі стегна. Мені доводиться шити одяг на замовлення. Це була велика інвестиція — покращення форми, процедури та здорова їжа. Величезна відданість. Чесно кажучи, моє тіло має бути застрахованим", — сказала вона.

Мільйони на пластичні операції

Окрім витрат у 56 млн грн на свою місію зі зменшення талії, Алейра також витратила 471 000 фунтів стерлінгів (26 млн грн) на косметичні операції, включаючи сім операцій на грудях, чотири операції на носі та вініри.

Алейра Авендано зробила низку пластичних операцій Фото: Instagram

Раніше вона говорила, що всі жінки "повинні зробити пластичну операцію, щоб бути справді красивими". І, попри ризики для здоров'я, Алейра заохочувала інших спробувати зробити таку ж талію, як у неї.

На початку Алейра носила корсет шість годин на день, але тепер вона збільшила цей час до 23 годин. Втім, носіння корсета пов'язане з безліччю проблем, таких як труднощі з диханням, стиснення органів та атрофія м'язів.

Ба більше, модель запустила власний бренд коригуючої білизни, щоб допомогти людям досягти її "унікального вигляду".

Алейра Авендано Фото: Instagram

"Моя лінія коригуючої білизни змінить багато життів. Це ніжний продукт з неймовірними результатами, створений мною та натхненний історією мого власного тіла", — зазначила бізнесвумен.

Алейра додала, що зовсім не сумує за собою колишньою, а люди на її фігуру реагують по-різному. Вона наголосила, що чоловіки "не можуть насититися" її "екзотичною" фігурою.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Жінка витратила майже 6 мільйонів гривень на операцію та летіла з Лондона до Домініканської Республіки, щоб вставити імплантати в сідниці, але вони випали в спортзалі.

Пластичний хірург Василь Пінчук назвав найпопулярніші пластичні операції в Україні.

Крім того, чоловік врятував життя вагітної дружини після того, як просто поцілував її