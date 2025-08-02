Подарок от Наполеона: женщина узнала, что ей принадлежит одно из самых красивых озер Австрии (фото)

48-летняя Анна Матил стала обладательницей одного из самых красивых озер Австрии — Мондзе. Она получила водоем в подарок еще летом 2024 года. Первое, что сделала новая владелица — разорвала договоры аренды, вызвав протест местных жителей.

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Озеро Мондзе площадью 14 квадратных километров является пятым по величине в Австрии. Оно расположено в живописном регионе Зальцкаммергут. Ежегодно миллионы туристов посещают эту местность, чтобы искупаться, заниматься парусным спортом и понырять в кристально чистых водах. Об этом пишет издание Bild.

Теперь природный рай принадлежит Анне Матил, которая воспользовалась своим законным правом на расторжение договоров аренды. Под отмену попали сотни причалов и домиков на лодках.

Озеро Мондзе занимает площадь 14 квадратных километров Фото: Bild

Новая владелица заявила: "Частное или коммерческое использование озера Мондзе, если нет прямого законного или письменного разрешения от меня как владелицы озера, запрещено".

Подарок от Наполеона

Семья Матил владеет этим озером с 1809 года, когда предки ее матери получили водоем в подарок от императора Наполеона Бонапарта.

Бургомистр Йозеф Вендтнер также прокомментировал передачу прав: "Только дно озера, то есть почва, принадлежит госпоже Матил. Вода же является публичным достоянием. Каждый может плавать в озере Мондзе или кататься на лодке. Туристы вообще не пострадают".

Семья Матил владеет этим озером с 1809 года Фото: Bild

По словам бургомистра, изменения коснутся только владельцев 150 буев, которые закреплены на дне — за них надо платить аренду, а также некоторых лодочных домиков и причалов.

"Возможно, это недоразумение, — предполагает Вендтнер, — госпожа Матил просто представилась как новая владелица и указала, что старые договоры нужно переоформить на ее имя".

Озеро расположено в живописном регионе Зальцкаммергут Фото: Bild

Сама Матил сейчас находится на отдыхе за границей. Она не дает комментариев.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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