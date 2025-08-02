Подарунок від Наполеона: жінка дізналась, що їй належить одне з найкрасивіших озер Австрії (фото)

48-річна Анна Матіл стала власницею одного з найкрасивіших озер Австрії — Мондзе. Вона отримала водойму в подарунок ще влітку 2024 року. Перше, що зробила нова власниця — розірвала договори оренди, викликавши обурення місцевої громади.

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Озеро Мондзе площею 14 квадратних кілометрів є п'ятим за величиною в Австрії. Воно розташоване у мальовничому регіоні Зальцкаммергут. Щороку мільйони туристів відвідують цю місцевість, щоб скупатися, займатися вітрильним спортом та попірнати у кристально чистих водах. Про це пише видання Bild.

Тепер природний рай належить Анні Матіл, яка скористалася своїм законним правом на розірвання договорів оренди. Під скасування потрапили сотні причалів та будиночків на човнах.

Озеро Мондзе займає площу 14 квадратних кілометрів Фото: Bild

Нова власниця заявила: "Приватне або комерційне використання озера Мондзе, якщо немає прямого законного або письмового дозволу від мене як власниці озера, заборонено".

Подарунок від Наполеона

Родина Матіл володіє цим озером з 1809 року, коли предки її матері отримали водойму в подарунок від імператора Наполеона Бонапарта.

Бургомістр Йозеф Вендтнер також прокоментував передачу прав : "Тільки дно озера, тобто ґрунт, належить пані Матіл. Вода ж є публічним надбанням. Кожен може плавати в озері Мондзе або кататися на човні. Туристи взагалі не постраждають".

Родина Матіл володіє цим озером з 1809 року Фото: Bild

За словами бургомістра, зміни торкнуться лише власників 150 буїв, які закріплені на дні — за них треба сплачувати оренду, а також деяких човнових будиночків та причалів.

"Можливо, це непорозуміння, — припускає Вендтнер. — Пані Матіл просто представилася як нова власниця та вказала, що старі договори потрібно переоформити на її ім'я".

Озеро розташоване у мальовничому регіоні Зальцкаммергут Фото: Bild

Сама Матіл наразі перебуває на відпочинку за кордоном. Вона не дає коментарів.

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