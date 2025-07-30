Перестаньте это делать: какие распространенные привычки могут увеличить риск деменции

С возрастом люди начинают бояться многих проблем со здоровьем. Но одна из них больше всего беспокоит людей, когда те думают о старости.

Related video

Деменция может привести к тому, что человек забудет свой адрес, не помнит, почему он выполняет определенное поручение, или больше не сможет оплачивать счета. Это страшная болезнь, к которой некоторые люди генетически предрасположены, но считается, что также существуют привычки образа жизни, которые могут повысить риски. Об этом пишет Huff Post.

"Один из самых тревожных страхов людей пожилого возраста заключается в том, что они могут потерять память и стать обузой для других", — сказал доктор Джеймс Эллисон, гериатрический психиатр в клинике Jefferson Health в Филадельфии.

Соблюдение приведенных ниже рекомендаций не полностью предотвратит диагноз деменции, но это привычки, которые также полезны для вашего здоровья в целом. Вот что нужно знать:

1. Игнорирование влияния пищи на здоровье вашего мозга

"Мы всегда говорили, что то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга", — говорит доктор Руди Танзи, директор Центра здоровья мозга Макканса в Массачусетской больнице общего профиля.

Так же, как средиземноморская диета, которая содержит много полезных жиров, нежирного мяса, цельного зерна, фруктов и овощей, полезна для здоровья сердца, она также полезна для здоровья мозга.

Врачи также предлагают придерживаться диеты MIND, которая поощряет употребление цельного зерна, бобовых, ягод, листовой зелени, рыбы, оливкового масла и других продуктов, которые, как говорят, полезны для здоровья мозга. Растительная диета также является хорошей для здоровья мозга.

Рыба полезна для здоровья мозга Фото: Unsplash

2. Другие проблемы со здоровьем, такие как диабет, высокое кровяное давление и т.д.

Не стоит избегать контроля своих заболеваний, сказала Пратер. По ее словам, определенные заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, являются факторами риска деменции.

Это важно, в частности, для профилактики сосудистой деменции, которая возникает, когда кровоток к мозгу блокируется. Сосудистая деменция — распространенный вид деменции.

3. Недостаточно восстановительного сна

"Людям нужно достаточно спать, потому что мозг обновляется во время глубокого сна и снижает концентрацию бета-амилоида, который является токсичным белком, способствующим развитию болезни Альцгеймера", — сказал Эллисон.

На сон также может влиять употребление лекарств.

"Все это признаки того, что ваш организм не получает восстановительного сна, необходимого для закрепления воспоминаний и обеспечения оптимальной когнитивной функции в будущем", — подчеркнула Пратер.

Сон важен для здоровья Фото: Freepik

4. Не тратите время на друзей и семью

Также важно отдавать приоритет социальным связям.

"Мы знаем, что одиночество, депрессия и изоляция чрезвычайно негативно влияют на здоровье. Они влияют как на когнитивные функции, так и на смертность", — отметила врач Пратер.

5. Употребление чрезмерного количества алкоголя

Многие недавние исследования показали, что алкоголь вреден для здоровья. Он может привести к повреждению печени, увеличить риск развития некоторых видов рака, а также вреден для здоровья мозга.

"Я говорю людям, если у вас проблемы с когнитивными функциями или вы беспокоитесь о своей памяти, один из первых советов, который я вам дам, — это уменьшить употребление алкоголя", — сказала Пратер.

Еще один момент относительно алкоголя — это не только то, что это прямой токсин, но и то, что он может серьезно нарушить сон.

Алкоголь вреден для здоровья Фото: Live Science

6. Отказ от физических упражнений

Важно вести активный образ жизни и заниматься аэробными и другими видами физических упражнений.

Это может быть ходьба для выполнения поручений вместо управления автомобилем, а также планирование посещения занятий фитнесом или велопрогулки.

"Пожилым людям рекомендуется заниматься аэробными упражнениями 30 минут пять дней в неделю, но лишь около 10% людей старше 75 лет достигают такого уровня активности", — говорит Эллисон.

Физические упражнения полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, которое, как упоминалось выше, также полезно для здоровья мозга.

7. Отказ от шлема

"Одна из вещей, которую я говорю своим пациентам, это если вы ездите на велосипеде, надевайте шлем", — сказал Хендерсон.

Было проведено большое количество обсервационных исследований, которые связывают травмы головы с деменцией.

8. Игнорирование депрессивных симптомов

"Как психиатр, конечно, я хочу немного пролить свет на депрессию", — говорит Эллисон.

Хотя тяжелая депрессия не так распространена у людей пожилого возраста по сравнению с молодыми, как тяжелая депрессия, так и низкий уровень депрессивных симптомов могут нарушить важные для когнитивного здоровья вещи, такие как социализация, физические упражнения, уход за собой и диета, отметил Эллисон.

"Следовательно, лечение депрессии может быть одним из способов улучшения когнитивного старения", — сказал он.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На завтрак врач обычно ест яйца для получения белка.

Эксперт по долголетию назвал топ 4 привычки, которые помогут дожить до старости.

Кроме того, некоторые овощи содержат больше природного сахара, чем другие. Диетолог рассказала, какие овощи наименее сладкие.