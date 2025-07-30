Перестаньте це робити: які поширені звички можуть збільшити ризик деменції

З віком люди починають боятися багатьох проблем зі здоров'ям. Але одна із них найбільше турбує людей, коли ті думають про старість.

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Деменція може призвести до того, що людина забуде свою адресу, не пам'ятає, чому вона виконує певне доручення, або більше не зможе оплачувати рахунки. Це страшна хвороба, до якої деякі люди генетично схильні, але вважається, що також існують звички способу життя, які можуть підвищити ризики. Про це пише Huff Post.

"Один із найбільш тривожних страхів людей літнього віку полягає в тому, що вони можуть втратити пам'ять і стати тягарем для інших", — сказав доктор Джеймс Еллісон, геріатричний психіатр у клініці Jefferson Health у Філадельфії.

Дотримання наведених нижче рекомендацій не повністю запобіжить діагнозу деменції, але це звички, які також корисні для вашого здоров’я в цілому. Ось що потрібно знати:

1. Ігнорування впливу їжі на здоров’я вашого мозку

"Ми завжди казали, що те, що добре для серця, добре і для мозку", — каже лікар Руді Танзі, директор Центру здоров’я мозку Макканса в Массачусетській лікарні загального профілю.

Так само, як середземноморська дієта, яка містить багато корисних жирів, нежирного м’яса, цільного зерна, фруктів та овочів, корисна для здоров’я серця, вона також корисна для здоров’я мозку.

Лікарі також пропонують дотримуватися дієти MIND, яка заохочує вживання цільного зерна, бобових, ягід, листової зелені, риби, оливкової олії та інших продуктів, що, як кажуть, корисні для здоров’я мозку. Рослинна дієта також є гарною для здоров’я мозку.

Риба корисна для здоровʼя мозку Фото: Unsplash

2. Інші проблеми зі здоров’ям, такі як діабет, високий кров’яний тиск тощо

Не варто уникати контролю своїх захворювань, сказала Пратер. За її словами, певні захворювання, такі як діабет, високий кров’яний тиск та високий рівень холестерину, є факторами ризику деменції.

Це важливо, зокрема, для профілактики судинної деменції, яка виникає, коли кровотік до мозку блокується. Судинна деменція – поширений вид деменції.

3. Недостатньо відновлювального сну

"Людям потрібно достатньо спати, тому що мозок оновлюється під час глибокого сну та знижує концентрацію бета-амілоїду, який є токсичним білком, що сприяє розвитку хвороби Альцгеймера", — сказав Еллісон.

На сон також може впливати вживання ліків.

"Усе це ознаки того, що ваш організм не отримує відновлювального сну, необхідного для закріплення спогадів та забезпечення оптимальної когнітивної функції в майбутньому", — наголосила Пратер.

Сон важливий для здоровʼя Фото: Freepik

4. Не витрачаєте час на друзів та родину

Також важливо надавати пріоритет соціальним зв’язкам.

"Ми знаємо, що самотність, депресія та ізоляція надзвичайно негативно впливають на здоров’я. Вони впливають як на когнітивні функції, так і на смертність", — зазначила лікарка Пратер.

5. Вживання надмірної кількості алкоголю

Багато нещодавніх досліджень показали, що алкоголь шкідливий для здоров'я. Він може призвести до пошкодження печінки, збільшити ризик розвитку деяких видів раку, а також шкідливий для здоров'я мозку.

"Я кажу людям, якщо у вас проблеми з когнітивними функціями або ви турбуєтеся про свою пам'ять, одна з перших порад, яку я вам дам, — це зменшити вживання алкоголю", — сказала Пратер.

Ще один момент щодо алкоголю — це не тільки те, що це прямий токсин, але й те, що він може серйозно порушити сон.

Алкоголь шкідливий для здоров'я Фото: Live Science

6. Відмова від фізичних вправ

Важливо вести активний спосіб життя та займатися аеробними та іншими видами фізичних вправ.

Це може бути ходьба для виконання доручень замість керування автомобілем, а також планування відвідування занять фітнесом або велопрогулянки.

"Людям похилого віку рекомендується займатися аеробними вправами 30 хвилин п'ять днів на тиждень, але лише близько 10% людей старше 75 років досягають такого рівня активності", — каже Еллісон.

Фізичні вправи корисні для здоров'я серцево-судинної системи, яке, як згадувалося вище, також корисне для здоров'я мозку.

7. Відмова від шолома

"Одна з речей, яку я кажу своїм пацієнтам, це якщо ви їздите на велосипеді, одягайте шолом", — сказав Хендерсон.

Було проведено велику кількість обсерваційних досліджень, які пов’язують травми голови з деменцією.

8. Ігнорування депресивних симптомів

"Як психіатр, звичайно, я хочу трохи пролити світло на депресію", — каже Еллісон.

Хоча важка депресія не така поширена у людей літнього віку порівняно з молодшими, як важка депресія, так і низький рівень депресивних симптомів можуть порушити важливі для когнітивного здоров’я речі, такі як соціалізація, фізичні вправи, догляд за собою та дієта, зазначив Еллісон.

"Отже, лікування депресії може бути одним із способів покращення когнітивного старіння", — сказав він.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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