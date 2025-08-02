Женщина каждое утро пила натощак чайную ложку кокосового масла: что произошло с ее телом

Журналистка решила проверить на себе популярную тенденцию — она пила кокосовое масло натощак и поделилась результатами эксперимента, который длился несколько недель.

Related video

Кокосовое масло известно прежде всего как ингредиент в кулинарии и средство для ухода за кожей и волосами. Впрочем, в последнее время все больше людей начинают употреблять его как пищевую добавку, особенно натощак утром. Об этом пишет издание Vogue.

Интересуясь преимуществами продукта, журналистка Вероника Кристино решила испытать на себе регулярное потребление кокосового масла.

Свойства кокосового масла

Кокосовое масло — отличный источник насыщенных жирных кислот, в частности каприновой и каприловой кислот, которые составляют 65% его состава. Они обладают особыми свойствами: метаболизируются печенью и превращаются в энергию вместо накопления в виде жировых отложений.

Кокосовое масло полезно для здоровья Фото: Pixels

"Всасываются непосредственно из тонкого кишечника в кровь и сразу становятся доступными как источник энергии — они похожи на углеводы", — объясняют знатоки.

Исследование 2023 года показало, что при использовании таких добавок во время низкокалорийной кетогенной диеты значительно уменьшался вес, индекс массы тела и обхват талии.

Потенциальная польза для здоровья

Кокосовое масло обладает антимикробными, антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает его полезным для гигиены ротовой полости и поддержания здоровья кишечника. Некоторые исследования указывают, что потребление кокосового масла поддерживает умственные способности, создает ощущение сытости и замедляет пищеварение.

Автор эксперимента рассказывает: "Я начала употреблять кокосовое масло в рамках кетогенной диеты, которой придерживаюсь уже некоторое время. Принимаю его тремя способами: пью чайную ложку натощак утром, добавляю в кофе или поливаю им греческий йогурт".

Относительно вкусовых качеств, журналистка отмечает, что вкус относительно мягкий, а текстура приятная. "Фактически я его почти не замечаю, когда добавляю в кофе или йогурт", — делится она.

Результаты эксперимента оказались положительными. Женщина оставалась сытой до обеда и чувствовали прилив энергии по утрам. "Не хочется есть, а ум становится более ясным и сосредоточенным".

Рекомендации по употреблению

Эксперты советуют принимать кокосовое масло утром натощак для "ощущения сытости в течение дня, повышения физической и умственной энергии и улучшения концентрации". Альтернативно, употребление кокосового масла перед сном может "успокоить пищеварительную систему, стабилизировать уровень сахара в крови и подавить голод после ужина".

Рекомендуемое количество кокосового масла составляет от 1 чайной ложки (5 г) до 2 столовых ложек (30 г) в день, в зависимости от состояния здоровья и диеты.

Однако есть важные предостережения: хотя кокосовое масло повышает уровень хорошего холестерина, оно также может увеличить уровень плохого холестерина (LDL). Этот продукт не подходит для людей с гиперхолестеринемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто имеет наследственную предрасположенность к инфарктам и инсультам.

Из-за высокой калорийности кокосовое масло может не подходить для низкокалорийных диет. У некоторых людей оно вызывает тошноту, вздутие и проблемы кишечника при употреблении натощак.

Напомним, ранее Фокус писал о:

Кроме того, какие овощи, ягоды и фрукты нужно есть тем, у кого слабое сердце: ответ кардиолога.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.