Жінка щоранку пила натщесерце чайну ложку кокосової олії: що сталось з її тілом

Журналістка вирішила перевірити на собі популярну тенденцію — вона пила кокосову олію натщесерце і поділилася результатами експерименту, який тривав кілька тижнів.

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Кокосова олія відома насамперед як інгредієнт у кулінарії та засіб для догляду за шкірою і волоссям. Утім, останнім часом все більше людей починають вживати її як харчову добавку, особливо натщесерце вранці. Про це пише видання Vogue.

Цікавлячись перевагами продукту, журналістка Вероніка Крістіно вирішила випробувати на собі регулярне споживання кокосової олії.

Властивості кокосової олії

Кокосова олія — відмінне джерело насичених жирних кислот, зокрема капринової та каприлової кислот, які становлять 65% її складу. Вони мають особливі властивості: метаболізуються печінкою та перетворюються на енергію замість накопичення у вигляді жирових відкладень.

Кокосова олія корисна для здоров'я Фото: Pixels

"Всмоктуються безпосередньо з тонкого кишківника у кров і одразу стають доступними як джерело енергії — вони схожі на вуглеводи", — пояснюють знавці.

Дослідження 2023 року показало, що при використанні таких добавок під час низькокалорійної кетогенної дієти значно зменшувалася вага, індекс маси тіла та обхват талії.

Потенційна користь для здоров'я

Кокосова олія має антимікробні, антибактеріальні та противірусні властивості, що робить її корисною для гігієни ротової порожнини та підтримки здоров'я кишківника. Деякі дослідження вказують, що споживання кокосової олії підтримує розумові здібності, створює відчуття ситості та уповільнює травлення.

Авторка експерименту розповідає: "Я почала вживати кокосову олію в рамках кетогенної дієти, якої дотримуюся вже деякий час. Приймаю її в три способи: п'ю чайну ложку натщесерце вранці, додаю до кави або поливаю нею грецький йогурт".

Щодо смакових якостей, журналістка зазначає, що смак відносно м'який, а текстура приємна. "Фактично я його майже не помічаю, коли додаю до кави чи йогурту", — ділиться вона.

Результати експерименту виявилися позитивними. Жінка залишалася ситою до обіду і відчували приплив енергії вранці. "Не хочеться їсти, а розум стає більш ясним і зосередженим".

Рекомендації щодо вживання

Експерти радять приймати кокосову олію вранці натщесерце для "відчуття ситості протягом дня, підвищення фізичної та розумової енергії та покращення концентрації". Альтернативно, вживання кокосової олії перед сном може "заспокоїти травну систему, стабілізувати рівень цукру в крові та придушити голод після вечері".

Рекомендована кількість кокосової олії становить від 1 чайної ложки (5 г) до 2 столових ложок (30 г) на день, залежно від стану здоров'я та дієти.

Однак є важливі застереження: хоча кокосова олія підвищує рівень хорошого холестерину, вона також може збільшити рівень поганого холестерину (LDL). Цей продукт не підходить для людей з гіперхолестеринемією, серцево-судинними захворюваннями та тим, хто має спадкову схильність до інфарктів та інсультів.

Через високу калорійність кокосова олія може не підходити для низькокалорійних дієт. У деяких людей вона викликає нудоту, здуття та проблеми кишківника при вживанні натщесерце.

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Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.