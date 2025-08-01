Сколько стоит молодость: раскрыт главный секрет пластической хирургии Голливуда

Голливудские звезды выбирают менее инвазивные процедуры, чтобы сохранить молодость без радикальных изменений. Самыми популярными стали мини-подтяжка лица и пересадка собственного жира.

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Как сообщает Radar Online, знаменитости все чаще обращаются к новейшим косметическим процедурам, позволяющим сохранить естественный вид и одновременно избавиться от возрастных изменений. Главным трендом в пластической хирургии стало омоложение без заметных вмешательств — с помощью так называемой "бэби-подтяжки" и пересадки жира.

Так называемая "бэби-подтяжка лица", или мини-подтяжка, приобрела популярность среди звезд благодаря своей минимальной инвазивности, короткому периоду восстановления и мягкому эффекту омоложения. Процедура фокусируется преимущественно на нижней части лица и шеи, где чаще всего появляются признаки старения.

По словам сертифицированного дерматолога Сони Бадрешиа, многие известные люди отказываются от чрезмерного использования филлеров и возвращаются к естественной красоте. Они стремятся не маскировать старение с помощью объема, а деликатно подчеркнуть молодые контуры лица.

Преимуществом "бэби-подтяжки" является не только мягкий эффект, но и доступная стоимость — около 3 тысяч 500 долларов. Операция проводится под местной анестезией прямо в клинике, без необходимости в полноценном хирургическом вмешательстве. Небольшие разрезы, которые прячутся за ушами, снижают риски и оставляют минимальные следы.

Еще одна набирающая обороты процедура — пересадка собственного жира в зону лица. Для этого жир забирают с живота или бедер, после чего вводят в щеки, губы, виски или под глаза. С целью улучшения результата добавляют обогащенный тромбоцитами фибрин (PRF) или стволовые клетки.

Результат выглядит естественнее, чем после использования гиалуроновых филлеров, а эффект держится дольше. Кроме того, такая процедура исключает риск аллергических реакций, ведь применяется собственный биологический материал пациента.

По словам экспертов, новые подходы стали ответом на визуальные последствия чрезмерных инъекций, которые ранее вызывали так называемое "подушечное лицо" — со слишком округлыми щеками и губами.

Напомним, мода на естественное омоложение в Голливуде постепенно вытесняет агрессивные косметические вмешательства. Звезды все чаще выбирают деликатные процедуры с коротким восстановлением и натуральным эффектом, отказываясь от избыточных филлеров и сложных операций.

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