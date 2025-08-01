Скільки коштує молодість: розкрито головний секрет пластичної хірургії Голлівуду

Голлівудські зірки обирають менш інвазивні процедури, щоб зберегти молодість без радикальних змін. Найпопулярнішими стали мініпідтяжка обличчя та пересадка власного жиру.

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Як повідомляє Radar Online, знаменитості дедалі частіше звертаються до новітніх косметичних процедур, що дозволяють зберегти природний вигляд і водночас позбутися вікових змін. Головним трендом у пластичній хірургії стало омолодження без помітних втручань – за допомогою так званої "бебі-підтяжки" та пересадки жиру.

Так звана "бебі-підтяжка обличчя", або мініпідтяжка, набула популярності серед зірок завдяки своїй мінімальній інвазивності, короткому періоду відновлення та м’якому ефекту омолодження. Процедура фокусується переважно на нижній частині обличчя і шиї, де найчастіше з’являються ознаки старіння.

За словами сертифікованої дерматологині Соні Бадрешіа, багато відомих людей відмовляються від надмірного використання філерів і повертаються до природної краси. Вони прагнуть не маскувати старіння за допомогою об’єму, а делікатно підкреслити молоді контури обличчя.

Перевагою "бебі-підтяжки" є не лише м’який ефект, а й доступна вартість – близько 3 тисячі 500 доларів. Операція проводиться під місцевою анестезією прямо в клініці, без потреби в повноцінному хірургічному втручанні. Невеликі розрізи, які ховаються за вухами, знижують ризики та залишають мінімальні сліди.

Ще одна процедура, що набирає обертів, – пересадка власного жиру в зону обличчя. Для цього жир забирають з живота або стегон, після чого вводять у щоки, губи, скроні або під очі. З метою покращення результату додають збагачений тромбоцитами фібрин (PRF) або стовбурові клітини.

Результат виглядає природніше, ніж після використання гіалуронових філерів, а ефект тримається довше. Крім того, така процедура виключає ризик алергічних реакцій, адже застосовується власний біологічний матеріал пацієнта.

За словами експертів, нові підходи стали відповіддю на візуальні наслідки надмірних ін’єкцій, які раніше спричиняли так зване "подушкове обличчя" – із занадто округлими щоками та губами.

Нагадаємо, мода на природне омолодження в Голлівуді поступово витісняє агресивні косметичні втручання. Зірки все частіше обирають делікатні процедури з коротким відновленням і натуральним ефектом, відмовляючись від надлишкових філерів і складних операцій.

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