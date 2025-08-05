Мать увидела, чем занимаются ее дети на отдыхе "все включено", и не могла прийти в себя

Мама двоих детей из Великобритании была крайне удивлена, обнаружив, что ее 6-летний сын на завтрак по ошибке принес семье красное вино вместо сока. Это произошло на Корфу в отеле по системе "все включено".

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Шелли Ларсен-МакХью поделилась курьезной историей, которая произошла, когда они завтракали с 6-летним сыном Луи и 3-летней дочерью Луной во время семейного путешествия в Грецию. Это видео стало очень популярным в TikTok.

"Мы просто подумали, что это смешно. Якобы воспитывать детей не сложно, а тут еще и такие ситуации, с которыми приходится иметь дело в отелях "все включено", — рассказала мать.

Мальчик принес напитки

Инцидент произошел в первый день отдыха, когда маленький Луи решил принести напитки для всей семьи.

"Он взял "вишневый сок" и спросил меня и другую маму, что мы хотим. Заметил, что есть апельсиновый, виноградный и вишневый сок. Однако через несколько минут вернулся с сообщением: "Нет апельсинового и виноградного, — только вишневый. Я подумала, что вишневый сок на завтрак — это довольно необычно, но согласилась", — вспоминает женщина.

Правда раскрылась, когда Луи вернулся к столу с напитками.

"Я сделала один глоток и, конечно, поняла, что это красное вино. Луи тоже попробовал и, очевидно, ему не понравилось. Обычно в отелях "все включено" на завтраке вино накрыто или спрятано, поэтому я вообще не думала, что может такое быть", — объясняет Ларсен-МакХью.

Вирусное видео

Видео, которое британка опубликовала в TikTok, набрало почти 500 тысяч просмотров. "Судя по комментариям, такое случается довольно часто", — замечает мама.

Шелли Ларсен-МакХью, мама двоих детей Фото: TikTok

Несмотря на все неудобства, семья вспоминает эту ситуацию с улыбкой. Но теперь будет более осторожной с выбором напитков. "Мы точно будем проверять напитки, прежде чем они попадут на стол", — обещает Шелли.

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